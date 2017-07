Trước đó, từ 8 giờ ngày 16.7, các tuyến thuỷ nội địa đi huyện đảo Cô Tô, các xã đảo của huyện Vân Đồn là Minh Châu, Quan Lạn và Vĩnh Thực và thành phố Móng Cái đã dừng cấp lệnh xuất bến. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh cũng ra lệnh dừng cấp lệnh xuất bến đối với 500 tàu tham quan vịnh Hạ Long. Toàn bộ du khách nghỉ đêm, khách du lịch theo tuyến đã trở về bờ, tàu du lịch được neo đậu tại các điểm tránh trú an toàn.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy Cô Tô, cho biết từ 6 giờ sáng 16.7, tàu từ các tuyến đảo về đất liền đã ngừng hoạt động do biển có sóng to. Hiện, trên đảo có 3.500 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế. UBND huyện Cô Tô đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ bố trí chỗ ở ổn định, an toàn cho du khách, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn