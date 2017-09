Thời điểm bắt giữ, hàng chục cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hải Dương đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ dừng chiếc xe taxi đang chở Thọ ‘sứt’ rồi áp sát, mở tung cửa, khống chế các đối tượng ngồi bên trong. Một cảnh sát thuộc lực lượng Cục Cảnh sát hình sự cho Thanh Niên biết: "Do sự việc xảy ra bất ngờ nên Thọ "sứt" không hề có bất cứ biểu hiện nào chống cự mà ngoan ngoãn tra tay vào còng’.

Theo một lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), mọi hành tung của Thọ "sứt" đã được lực lượng Bộ Công an nắm rất sát từ sáng 16.9. "Tuy nhiên, tử tù này là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, việc khống chế bắt giữ có thể xảy ra những nguy cơ thương vong cho người dân và cán bộ chiến sĩ nên các phương án vây bắt, lựa chọn thời điểm đã được tính toán kỹ lưỡng. Đến cuối ngày mới có được thời cơ thích hợp để hành động", vị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết.

Đến 20 giờ hôm nay (16.9), Lê Văn Thọ đã được cơ quan công an di lý về Trại tạm giam T16, Bộ Công an, để phục vụ công tác điều tra về hành vi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Được biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ một số người có hành vi giúp đỡ Thọ ‘sứt’ trốn chạy, trong số này có bạn gái và người thân trong gia đình Thọ.

Trước đó vào rạng sáng 11.9, Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình (trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), là những từ tù bị biệt giam tại Trại tạm giam T16 (Bộ Công an) đã tự tháo cùm, đục thủng tường phòng biệt giam tại Trại tạm giam T16 rồi bỏ trốn. Đáng chú ý, Thọ và Tình đều những đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Thọ “sứt” là đối tượng giang hồ cộm cán, đã gây ra hoàng loạt vụ án chấn động dư luận như vụ bắt cóc trẻ em tại Sơn La năm 2012, giết người, buôn bán ma túy trái phép. Hồi tháng 5.2017, Lê Văn Thọ đã bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt án tử hình về các tội danh mua bán trái phép chất ma tuý, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn bị án Nguyễn Văn Tình bị TAND TP.Hà Nội xử mức án tử hình trong một vụ buôn bán ma tuý vào tháng 4.2017. Cả hai bị án này được tạm giam tại Trại tạm giam T16 (Bộ Công an) để chờ ngày thi hành án.

