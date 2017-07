Trưa 4.7, trao đổi qua điện thoại với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết sau nghi vấn tài xế container dùng tên giả mạo , tổ công tác của đơn vị này đã vào tỉnh Bình Định và đã xác minh được nhân thân tài xế điều khiển xe container tên thật là Phan Thành Hưng (22 tuổi, trú tại xóm Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Trước đó, sau khi điều khiển xe container, đánh lái hất văng thượng úy Nguyễn Anh Đức (Đội Cảnh sát giao thông phía Bắc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) rơi từ đầu xe container xuống đường, bị thương nặng vào chiều 30.6, Hưng đã sử dụng bằng lái xe, giấy phép, đăng ký xe giả có tên là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để khai báo với cơ quan chức năng.



Qua kiểm tra nơi ở của người có tên thật là Lưu Văn Châu, công an xác định tên tuổi, địa chỉ đều trùng khớp với với thông tin mà anh này qua điện thoại tố cáo tài xế container đã đánh cắp toàn bộ thông tin cá nhân của mình.

Thời điểm xảy ra sự việc trên, anh Châu đang làm việc tại Trung Quốc. Khi biết thông tin của mình bị đánh cắp, anh Châu lập tức gọi điện báo tin cho Công an huyện Can Lộc.

“Khi bị bắt giữ, Hưng khai rằng làm mất Chứng minh nhân dân, chỉ xuất trình được bằng lái xe, giấy phép, đăng ký xe nhưng được làm giả rất tinh vi nên mắt thường thì không thể phát hiện ra được. Việc làm giả giấy tờ này có thể Hưng đã lên phần mềm tra cứu xác minh biển số xe, đăng ký… của Bộ Giao thông Vận tải để sao chép thông tin rồi dán ảnh mình vào đó. Xác định bằng lái xe có tên là Lưu Văn Châu được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp nên một tổ công tác cũng ra tỉnh này thu thập thông tin”, thiếu tá Hoàng nói, và cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can theo quy định tố tụng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30.6, trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông phía Bắc gồm 4 chiến sĩ, phát hiện xe container, lưu thông theo hướng nam - bắc vi phạm về tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tài xế xe container cho xe dừng nhưng không chịu xuất trình giấy tờ xe. Khoảng vài phút sau, tài xế này lên xe và nhấn ga bỏ đi trong khi 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đứng trước đầu xe. Bị bất ngờ, 1 chiến sĩ nhanh chóng nhảy ra khỏi đầu xe, còn thượng úy Đức chỉ kịp bám vào gương chiếu hậu phía bên trái đầu xe. Khi xe container chạy được khoảng 200 m thì tài xế xe đánh lái khiến thượng úy Đức tuột tay văng vào dải phân cách cứng giữa đường.

Thượng úy Đức được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm, dập não và gãy xương mác ở chân. Hiện sức khỏe của thượng úy Đức đang dần hồi phục, đã qua cơn nguy kịch.

Phạm Đức