Tối 12.4, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), Công an TP.Cần Thơ đã tạm giữ phương tiện xáng cạp BS ĐN - 0176 và ghe gỗ không biển số để làm rõ về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hậu, phía bờ Cần Thơ.

Trước đó vào chiều cùng ngày (12.4), PC68 kết hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang xáng cạp này do Lê Hải Lý điều khiển cần cẩu, đang múc cát từ dưới lòng sông Hậu, thuộc thủy phận P.Trà Nóc (Q. Bình Thủy) lên ghe gỗ do Nguyễn Văn Tùng làm chủ phương tiện (ngụ P.Thới An, Q.Ô Môn) được khoảng 14 m3.

Qua làm việc, chủ phương tiện xáng cạp là Trần Ngọc Thắng (ngụ tỉnh Đồng Nai) đã xuất trình giấy phép khai thác cát do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nguyễn Tòng (có trụ sở tại Vĩnh Long) cùng Quyết định điều chỉnh thời gian gia hạn khai thác cát tại mỏ Tân Bình 2 (H.Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang ký ngày 24.7.2015, gia hạn từ 3 năm lên 6 năm (kể từ ngày 22.10.2014).

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, phương tiện xáng cạp và ghe gỗ đã khai thác sai vị trí mỏ được cấp phép là vị trí bên phía bờ Vĩnh Long sang vị trí thuộc thủy phận phường Trà Nóc (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Mai Trâm