Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế container hất văng chiến sĩ Cảnh sát giao thông xuống đường, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.