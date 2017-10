Đổi mới chứ không chỉ cải tiến Theo TS Lê Văn In (ảnh), nguyên Hiệu phó Trường Cán bộ TP.HCM (nay là Học viện Cán bộ TP.HCM), trong các cải cách như thể chế, bộ máy, đổi mới công tác cán bộ và tài chính thì cải cách bộ máy gồm có cả con người được coi là “nhiệm vụ khó khăn nhất”. Từ năm 1986 đến nay, mỗi lần tiến hành cải cách biên chế, Đảng và Nhà nước đều rất quyết tâm nhưng rồi càng cải cách thì bộ máy lại phình ra. Lý giải thực trạng này, ông In phân tích: Nền hành chính nước ta được đặt trong môi trường do Đảng lãnh đạo và có vai trò tham gia của tổ chức quần chúng lẫn cải cách tư pháp, trong đó vai trò của Đảng là quan trọng nhất. Từ đó rút ra kết luận không thể cải cách hành chính thành công nếu như không đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Vì vậy, muốn cải cách hành chính, tinh giản biên chế bộ máy thành công thì phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với tình hình hiện nay. “Đất nước còn nghèo mà phải trả lương cho khoảng 4 triệu người thì có làm bao nhiêu cũng không đủ”, ông In nhìn nhận và cho rằng trước hết các tổ chức của Đảng cần tinh gọn lại để thực hiện phương thức lãnh đạo với chính quyền. Đảng đưa ra đường lối, nghị quyết và chỉ có nhiệm vụ giám sát chứ không cần phải có bộ máy nhân sự, tổ chức để thực hiện nghị quyết đó nữa. Hiện nay việc có quá nhiều ban cán sự đảng từ T.Ư đến bộ ngành, khối doanh nghiệp, khối công nghiệp… sẽ dẫn đến bộ máy hành chính phình to. Đảng không cần thiết phải duy trì hệ thống “song trùng” từ T.Ư đến địa phương. Nếu làm được điều này thì lúc đó tinh giản biên chế sẽ hiệu quả. “Tôi nghĩ Đảng nên tiên phong, đi đầu trong việc tinh giản biên chế, con người. Đảng phải làm một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, tức là đổi mới về bộ máy chứ không nên chỉ cải tiến mô hình cũ. Nếu bộ máy của Đảng được tinh giản thì lúc đó bộ máy chính quyền sẽ noi theo chứ không thể làm khác được”, ông In đúc kết. Trung Hiếu