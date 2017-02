Từ 7 giờ sáng, lễ hội đền Gióng chính thức được khai hội với hàng loạt nghi thức như lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương…

Nghi lễ quan trọng nhất là phần dâng hoa tre, dâng trầu cau lên đền thờ Thánh Gióng. Sau lễ dâng hoa, một đoàn tùy tùng có nhiệm vụ rước các vật phẩm này qua các đền, kết thúc hành trình ở đền Hạ. Sau đó, hoa tre được tung ra sân để cho người dự hội “cướp” lấy may.

Chính vì ai cũng mong muốn cướp được hoa tre, cướp được trầu cau để có may mắn trong năm mới mà lễ hội nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Hàng trăm thanh niên hò hét, băng tường lao vào cướp lộc, bất chấp lực lượng công an, an ninh được ban tổ chức lễ hội bố trí dày đặc.

Nhiều thanh niên còn tỏ ra hào hứng khi tham gia vào việc "cướp" hoa tre. Anh Trần Văn Trinh (xã Thống Nhất, huyện Sóc Sơn) hồ hởi khoe với mọi người khi lấy được lộc: “Em thấy rất sung sướng, như thế là năm nay sẽ có nhiều may mắn lắm đây".

Những hình ảnh hỗn loạn tại lễ hội đền Gióng năm nay:

Đình Hiếu