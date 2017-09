Ngày 22.9, Công an H.Vân Canh (Bình Định) cho biết đã phối hợp với Công an H.Đồng Xuân (Phú Yên) triệt phá băng trộm chuyên nghiệp, làm rõ nhiều vụ dàn cảnh trộm tài sản tại các tiệm vàng.

Băng trộm có 12 tên gồm 6 nam, 6 nữ, quê ở Kiên Giang và An Giang, trong tháng 8.2017 đã dàn cảnh rồi trộm tiền, vàng tại các tiệm vàng ở H.Đồng Xuân (Phú Yên), Vân Canh (Bình Định) với tổng tài sản trị giá khoảng 130 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Xuân đã khởi tố bị can Lê Tuấn Cảnh (30 tuổi, ở TP.Rạch Giá, Kiên Giang), Lê Văn Cáo (21 tuổi, ở TP.Châu Đốc, An Giang) và Lê Thị Út Hiền (23 tuổi, vợ của Lê Văn Cáo) về tội trộm cắp tài sản.

Trong đó tạm giam 2 tháng đối với Cảnh và Cáo, còn Út Hiền được tại ngoại do đang mang thai. Đối với các tên còn lại (đều ở An Giang) được Công an H.Đồng Xuân giao cho địa phương quản lý.

Bảo Văn