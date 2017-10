Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan công an xác định nạn nhân bị bắn 4 phát súng gây tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, tại phòng làm việc của ông Th., cơ quan công an thu giữ một số cuốn sổ, phiếu sao kê giao dịch ngân hàng về việc thường xuyên chuyển tiền từ Việt Nam qua Campuchia với số tiền lớn và xác định ông Th. hay liên lạc qua lại với đối tác ở Campuchia.

Qua điều tra, PC45 xác định hung thủ gây án là nam giới, khoảng 20 - 30 tuổi, cao 1m60, ốm, mặc áo khoác đen, quần jean, đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang. Đồng bọn đi cùng hung thủ là một người đàn ông, trạc 30 - 35 tuổi, cao khoảng 1m68, mặc áo sơ - mi trắng tay dài, mũ bảo hiểm màu trắng xanh, nói giọng miền nam.

Hai người đi xe máy hiệu Sirius, gắn biển số giả 68S1 - 325.72.

Cơ quan công an nhận định nhiều khả năng đây là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân chứ không nhằm mục đích cướp tài sản. Nếu ai có thông tin gì về hung thủ và chiếc xe gây án hãy thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo cho Đội 9 (PC45), Công an TP.HCM qua số ĐT 069.318.7414.