Tại phiên họp sáng nay 10.1 của UB TVQH, cho ý kiến về án luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo dự luật này, cơ quan nhà nước được sử dụng hội trường, phương tiện vận tải chưa sử dụng hết công suất có thể cho các cơ quan, tổ chức khác thuê lại và được thu một khoản kinh phí để bù đắp chi phí.

Theo ông Phúc, quy định trên cần được thể hiện lại hợp lý hơn. “Ví dụ Nhà Quốc hội đây có Hội trường Diên Hồng, nếu theo quy định này mà cho thuê thì không hiểu ra sao? Người ta có thể nói Quốc hội một năm họp có 2 kỳ, như thế là chưa hết công suất. Giữa hai kỳ có thể cho thuê. Viết thế không ổn lắm, cần thể hiện lại cho chặt chẽ hơn”, ông Phúc nêu ý kiến.

Ông Phúc nêu ví dụ trường hợp nhà 37 Hùng Vương (Hà Nội), sau khi bàn giao cho Văn phòng Chính phủ (trước đây do Văn phòng Quốc hội quản lý - PV) nhưng lại được cho thuê lại. “Trường hợp này có được vào quy định không? Phải quy định rõ, không cơ quan này được khai thác, cơ quan kia lại không”, ông Phúc nói.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị nên đổi tên dự luật thành luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Lý do, theo ông Lưu, dự Luật đã được mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao gồm cả tài sản do các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị khác quản lý, sử dụng. Khái niệm tài sản công cũng đã được quy định trong Hiến pháp, do vậy nếu để tên luật như cũ là không hợp lý.