Dưới đây là ý kiến chống ùn tắc của ông Vũ Thế Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thái Sơn.

Theo ông Vũ Thế Minh: "Nếu so sánh với các nước trong khu vực, như số người/km2 diện tích thành phố, số người/1km chiều dài đường giao thông, số người/ km2 diện tích đường giao thông,... rõ ràng Việt Nam không thể cao hơn so với các nước trong khu vực như Singapore, Hồng Kông... Vậy tại sao những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, chúng ta lại bị tắc đường ghê hơn hẳn?

Có một điểm lâu nay chúng ta vẫn bị bỏ quên, nhưng lại rất quan trọng, đó là tốc độ lưu thông của các phương tiện trên đường.

Có 2 cách làm giảm mật độ giao thông trên đường xuống còn một nửa, một là tăng diện tích đường lên gấp đôi, hai là tăng tốc độ trung bình lên gấp đôi, tức là giảm được thời gian đi từ A đến B chỉ còn 1 nửa. Lưu lượng luân chuyển được tăng gấp đôi.

Câu hỏi đặt ra tại sao tốc độ di chuyển của các nước cao? Ngoài việc tổ chức giao thông tốt hơn, quan trọng nhất là người dân họ đi đúng luật, đúng làn, đúng thứ tự ưu tiên,... còn chúng ta thì đi như đường làng, mạnh ai nấy đi, cứ ở trên là chèn ở dưới, đi luồn lách như cá bơi, rẽ thì đâm đối đầu vào làn trước mặt, qua đường thì tung tăng như sân nhà mình, không bao giờ quan tâm người thằng đi thẳng được ưu tiên tuyệt đối, người rẽ và chuyển làn hay sang đường phải nhường đường tuyệt đối cho người đang đi thẳng với tốc độ cao...

Nước ngoài 2 - 3 phương tiện cùng rẽ thì giữ nguyên tốc độ đi trên những làn đường song song nhau, mình thì chèn nhau thoải mái nên tốc độ tụt xuống còn 1/5 và nhiều tai nạn....

Cần có lộ trình giải quyết ùn tắc giao thông hiệu quả hơn Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hà Nội và các bộ, ngành về các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thủ đô.

Và tóm lại các lỗi này do đâu? Do ý thức người dân hay do pháp luật không nghiêm? Do không phát hiện ra và phạt thật nặng? CSGT hiện nay chỉ phạt mấy lỗi dễ nhìn như dừng quá vạch, vượt đèn đỏ, rẽ không xi-nhan...? Riêng lỗi rẽ không xi-nhan, theo ý kiến của tôi, khi rẽ/chuyển làn thì quan trọng nhất là cần: Nhìn gương hậu, ngoái qua vai, và nhường tuyệt đối cho những phương tiện đang đi đúng. Còn như hiện nay, bật xi nhan rồi rẽ tạt đè các phương tiện đang đi thẳng thì tai nạn xảy ra ngay, chí ít thì các phương tiện cũng phanh dúi phanh dụi chúi vào nhau, giảm lưu lượng giao thông, hoặc gây tai nạn nguy hiểm gây ách tắc...