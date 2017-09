Robert Sutton, giáo sư Đại học Stanford và là tác giả của cuốn The No Asshole Rule và cuốn The Asshole Survival Guide chia sẻ về những cách giúp mọi người thoát khỏi những người đồng nghiệp đáng ghét.

Theo giáo sư, những đồng nghiệp đáng ghét có thể là những kẻ đâm sau lưng bạn, người thiếu trình độ và những ông chủ bóc lột sức lao động hay quấy rối tình dục… Trong một vài trường hợp, để tránh những kiểu người này thì nên tìm một nơi làm việc mới. Nhưng việc lảng tránh đôi khi không phải là cách tốt nhất nên giáo sư Robert Sutton đã lập ra bảy chiến lược để có thể tồn tại bên cạnh những người đồng nghiệp tồi tệ nhất trong văn phòng của bạn. 1.Sống lạc quan

Robert Sutton cho biết trong những trường hợp ông nghiên cứu có một luật sư trẻ luôn gặp rắc rối với đồng nghiệp và ông chủ vì những người này rất khó chiều. Tuy nhiên nếu cô bỏ việc, cô rất khó khăn để tìm được công việc mới vào thời điểm đó. Hơn nữa, nghỉ việc, cô ấy sẽ không thể trả hết số nợ đã vay thời sinh viên. Cuối cùng, cách để cô luật sư này dùng để đối phó là tưởng tượng mình chỉ còn có thể chỉ sống thêm hai năm nữa mà thôi. “Khi bạn đang ở trong một tình thế khó khăn, bạn sẽ cố gắng vượt qua được nó. Hãy sống và làm việc như ngày mai bạn sẽ chết! Cách đó sẽ giúp bạn sống và làm việc hết mình. Hãy cười nhiều hơn nữa vì nụ cười sẽ hàn gắn được sự ngăn cách giữa con người với nhau”, giáo sư Sutton chia sẻ với tờ Business Insider. 2. Tránh xa những người đồng nghiệp tồi theo nghĩa đen

Tức là chuyển bàn tránh xa người đồng nghiệp đã từng gây phiền nhiễu cho bạn. Ngồi xa người đồng nghiệp đó trong cả các cuộc họp. Cố gắng thay đổi lịch trình của bạn để tránh phải ăn trưa hay tiếp xúc với họ trong những buổi liên hoan hoặc vào giờ nghỉ trưa. Ông Robert Sutton nói: “Bạn càng ít tiếp xúc với những năng lượng tiêu cực tỏa ra từ người đồng nghiệp mà bạn ghét thì càng tốt cho bạn”. 3. Nên thể hiện quyền lực của bản thân

Nếu bạn là sếp của người đồng nghiệp mà mình ghét thì hãy thể hiện quyền lực của mình. Robert Sutton dẫn ví dụ của Paul Purcell, cựu CEO và chủ tịch hiện tại của công ty quản lý tài sản Robert W. Baird rằng: “Nếu tôi phát hiện ra đồng nghiệp của mình là một “tên khốn” trong công việc, tôi sẽ sa thải thẳng tay. Chắc chắn là như vậy”. Bởi nếu bạn không hành động, sự chần chừ của bạn sẽ có thể khiến bạn sẽ trả giá. 4. Thu thập bằng chứng

Giáo sư Robert Sutton cho rằng tìm kiếm những bằng chứng sẽ giúp cho bạn dễ dàng đối phố với những đồng nghiệp tồi khi vụ viên liên quan đến vấn đề pháp lý hoặc nhân sự. Ông trích dẫn trường hợp của cựu cố vấn của Fox News - Gretchen Carlson. “Cựu cố vấn của Fox News đã thu âm lại những lần nói chuyện của cô với Roger Ailes. Và từ những băng ghi âm đó mà Carlson đã có thể chứng minh được cô bị sếp của mình quấy rối. Sau đó, Roger Ailes đã bị cho thôi việc ngay lập tức” 5. Bày tỏ sự khó chịu với đồng nghiệp

Những sự lộn xộn tại nơi làm việc có được phân ra làm hai loại: không cố ý và cố ý. Nếu đồng nghiệp đã cố ý gây phiền phức với bạn thì bạn nên áp dụng 4 cách trên. Còn nếu đồng nghiệp chỉ gây phiền não cho bạn một cách vô tình thì hãy nói thẳng với họ điều mà bạn đang suy nghĩ. Giáo sư Robert Sutton cho biết nên nói thẳng rằng: “Bạn đang làm cho tôi cảm thấy trở nên tồi tệ khi bạn làm điều này. Bạn có thể thay đổi được không?. Cũng theo chia sẻ của giáo sư Robert Sutton thì một phó chủ tịch điều hành hay than phiền sếp của cô có thói quen làm gián đoạn phân trình bày của các nữ nhân viên trong cuộc họp. Cô ta đã nói thẳng với sếp và sếp đã thay đổi! 6. Hãy là thành viên của một nhóm đồng nghiệp

Robert Sutton cho biết nếu bạn sống riêng lẻ trong văn phòng thì bạn không thể nào chống lại những đồng nghiệp đáng ghét và ông chủ luôn tìm cách bóc lột sức lao động. Bạn phải tham gia vào một nhóm những người đồng nghiệp có cùng suy nghĩ và cách thức làm việc giống như mình. Ở đó mọi người sẽ hỗ trợ nhau để chống lại các rắc rối, thậm chí đôi khi còn “lật đổ” được cả tên sếp đáng ghét. 7.Chiến đấu trực diện với "kẻ thù"

Giáo sự Sutton nói rằng trong một số trường hợp bạn sẽ phải chiến đấu trực diện với người đồng nghiệp tồi: “Khi bước vào cuộc chiến, bạn nên tin vào bản thân của mình và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bạn sắp thua cuộc. Bạn hãy nói chuyện với những người bạn tin tưởng, và cùng nhau tìm ra cách thức để chiến đấu. Liên kết với đồng minh, và chuẩn bị đầy đủ bằng chứng để kết tội đồng nghiệp tồi là cách để bạn chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhật Cát