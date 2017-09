Chiều 16.9, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, khẳng định Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Đại đang củng cố các chứng cứ, hồ sơ để tiến hành khởi tố về tội "c hống người thi hành công vụ " đối với Trần Thanh Phong (19 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước, H.Bình Đại).