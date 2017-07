Bác sĩ chữa bệnh xong rồi cho con mặc đầm đẹp đi chơi

Cô bé vừa đi vừa kéo cái váy của bệnh viện dành cho các sản phụ. "Sao con mặc cái nào vô cũng rộng hết trơn hà. Hổng có cái nào vừa với con hết!", cô bé vừa nói vừa bẽn lẽn nhìn xung quanh.

Căn phòng kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện chật kín nhưng toàn người lớn. Bà ngoại đưa cho bé cái khẩu trang đeo vào. "Không hiểu sao ngoại bắt con đeo cái này để che mặt. Con không biết mình bị bệnh gì. Nhưng bà ngoại nói chữa bệnh này nhanh lắm. Con có xin đem theo cái áo đầm, chữa bệnh xong rồi con muốn đi Suối Tiên chơi", cô bé thỏ thẻ. Tay ôm chặt con gấu bông.

Cho đến khi vào phòng thủ thuật. Cô bé mới hoảng sợ. Nó vùng khỏi giường bệnh. Bác sĩ đã không thể thực hiện chấm dứt thai kỳ cho cô bé một cách ít tổn thương nhất. Gia đình đành phải làm thủ tục phá thai cho bé bằng phương pháp sinh non.

"Nó mới 10 tuổi, có biết gì đâu. Nó có kinh từ lúc 9 tuổi. Hai tháng trước tự nhiên nó bị mất kinh. Ban đầu tui cứ nghĩ chắc là do con nít nên chu kỳ không đều. Ai ngờ đâu tự nhiên đâm ra bỏ ăn, ngủ li bì. Tui mua que thử là thử vậy thôi chứ cũng nghĩ khả năng có thai ít lắm. Ai ngờ lúc the thử lên hai vạch, tui đi hỏi người ta nói vậy là có bầu. Tui tra hỏi nó, nó mới khai là cậu T. đó ngoại. Tui như chết đứng rồi", bà ngoại kể trong nước mắt.

Bà chia sẻ: "Nhiều người khuyên thôi để cái thai đó nuôi. Nhưng nó mới học lớp Năm thôi. Làm sao đẻ con, nuôi con?"

Ảnh hưởng cả thể chất và tinh thần

Đây chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục đến mang thai. Thông thường những bào thai ấy đã không được chào đời. Còn những bà mẹ trẻ con thì phải gánh chịu sự đau đớn và nguy hiểm của việc phá thai ngoài ý muốn.

TS. BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, cho biết: "Cơ thể rất còn non trẻ, cơ quan sinh dục chưa phát triển đầy đủ thì chắc chắn Theo TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết: "Khi mà sinh đẻ dễ xảy ra những hậu quả không tốt cho đứa t Khi sinh đẻ nó cũng dễ xảy ra những biến việc mang thai và sinh con sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả mẹ lẫn con".

"Trẻ mang thai lúc còn nhỏ tuổi quá dễ bị tiền sản giật, cơ quan sinh dục chưa hoàn chỉnh nên khi mang thai dễ bị sinh non. Khi sinh nở dễ dẫn đến tổn thương cơ quan sinh dục. Như vậy đứa bé sẽ bị tổn thương về mặt vật chất", theo TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mới hơn 10 tuổi khi đã mang thai 7-8 tháng. Do ở độ tuổi này kinh nguyệt của bé chưa đều. Vì vậy, nhiều phụ huynh thấy con mất kinh cũng tưởng là hiện tượng bình thường. Có người còn thấy bụng con to tưởng rằng bé mập lên. Khi phát hiện bé bị xâm hại thì bào thai cũng đã quá to. Với những trường hợp thai đã lớn quá thì không thể chấm dứt thai kỳ được.

Không chỉ ảnh hưởng về thể chất, nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục trẻ em dẫn đến mang thai ngoài ý muốn còn chịu nỗi đau đớn về tinh thần.

Theo TS. BS Hoàng Thị Diễm Tuyết: "Bên cạnh những tổn thương đó thì nó sẽ có những sang chấn về mặt tâm lý không nhỏ. Sang chấn về mặt tâm lý đó có thể dẫn đến rối loạn tâm thần về sau. Và thậm chí đó như là một dấu ấn, một nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời nó mà nhiều khi lớn, thậm chí già đi cũng khó mà quên được. Cái sang chấn đó quá lớn. Nó có thể biến con người ấy thành những người phát triển một cách lệch lạc".

Yến Trinh - Nguyễn Thanh Tâm