Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 ngày 15.7, chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B - 107.98 do tài xế Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) lưu thông trên quốc lộ 7 theo hướng huyện Diễn Châu - Con Cuông (Nghệ An), đã bất ngờ bốc cháy.

Cụ thể, sau khi dừng trả khách xong, tài xế Hùng cùng một người phụ xe dừng xe tại một quán cơm ở khối 2 (thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) để ăn trưa.

Khi cả hai vừa vào quán được một lúc, thì chiếc xe khách bất ngờ bốc khói từ đầu xe rồi nhanh chóng bốc cháy dữ dội, bao trùm cả chiếc xe. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hô hoán nhau tìm cách dập lửa đồng thời báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và nỗ lực dập lửa. Hơn 30 phút, vụ hỏa hoạn được khống chế, tuy nhiên toàn bộ đồ đạc trên xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn . Chiếc xe 42 chỗ bị thiêu cháy trơ khung.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Phan Ngọc