Trên trang thông tin điện tử Phật giáo Long An, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng nói rõ: “Trên địa bàn tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An không cho phép, không chấp nhận bất kỳ cá nhân nào đã xuất gia, từ tăng, ni đến chú tiểu tham gia hoạt động thi văn nghệ, ca hát trong các chương trình thi thố thế tục. Giới luật nhà Phật không cho phép và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An quản lý tăng sư dựa trên giới luật. Nếu có cá nhân nào có sai phạm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An quyết xử lý nghiêm”.