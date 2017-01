Club G Music (đơn vị nắm quyền phát hành các bản ghi âm của nghệ sĩ Việt ra thế giới) chấp thuận phát hành quốc tế ca khúc trên iTunes, spotify, Tidal, Google music...

Với quan niệm "sinh nhật không chỉ là ngày để nhận về mà còn là ngày để cho đi và chia sẻ", ca khúc Shine on your birthday (tạm dịch: Ngày để cho đi) được ra đời với phần lời được soạn bởi Đinh Thị Nam Phương - Chủ tịch đồng sáng lập của Quỹ từ thiện Nam Phương (NPF) và được soạn nhạc bởi Hà Quang Minh. NPF là quỹ từ thiện đầu tiên do học sinh-sinh viên thành lập (2014) được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động, bởi khi đó, Đinh Thị Nam Phương 22 tuổi, là sinh viên của Đại học Oxford (Anh).

Trên Tinh thần “cho đi” trong ngày vui ấy, toàn bộ hơn 20 nghệ sĩ đều tự nguyện tham gia vào dự án. Dù lịch hoạt động dịp cận tết khá dày đặc, nhưng mọi người đều cố gắng sắp xếp để hòa giọng cùng bài hát ý nghĩa này.

NPF cũng quyết định phát hành MV đầy đủ với độ dài 10 phút bao gồm hai ca khúc Shine on your birthday và A giving birthday (lời của Đinh Nam Phương, nhạc: nhạc sĩ Diệu Hương). Toàn bộ doanh thu có được từ MV này sẽ được đóng góp vào NPF để tiếp tục chương trình Kiến tạo nhịp cầu mà Qũy đã theo đuổi 3 năm qua.

Nguyên Vân