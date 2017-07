Một nguồn tin tiết lộ trên People cả hai có thể là bạn bè trong siêu phẩm Người Nhện mới nhất của Sony Pictures nhưng Tom Holland và Zendaya đã bắt đầu mối quan hệ lãng mạn ngoài đời thật.

"Họ biết nhau trong khi quay phim, trở thành bạn bè và bắt đầu hẹn hò vài tháng trước", nguồn tin tiết lộ trên E!News.

Cũng theo trang tin này, dù đang hạnh phúc với chuyến đi nghỉ mát cùng nhau, cặp đôi vẫn cẩn thận giữ kín mối quan hệ, không đăng tải về nhau trên Instagram cũng như giữ khoảng cách trong các sự kiện quảng bá phim nhằm tạo cho người hâm mộ cảm giác thật nghiêm túc.

Thông tin hẹn hò của Tom Holland và Zendaya khiến các fan trên toàn thế giới thích thú và nhận xét sê-ri Người Nhện là thương hiệu chuyên se duyên cho các diễn viên. Hồi năm 2001, Kirsten Dunst và Tobey Maguire cũng khiến báo chí nóng ran với thông tin "dính như sam" ở hậu trường. Trong khi cả hai không xác nhận, đoàn phim đã hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn. Đạo diễn Sam Raimi chia sẻ với Sydney Morning-Herald hồi năm 2007: "Họ thực sự yêu nhau, tôi nghĩ, yêu rất nhiều. Và mối quan hệ đó có lẽ đã kéo dài (đến phần hai của phim)". Ngay cả James Franco cũng thừa nhận rằng Kirsten Dunst và Tobey Maguire là cặp đôi đẹp trong một cuộc phỏng vấn cho Playboy vào năm 2013. Tiếc rằng mọi chuyện không suôn sẻ và ngôi sao Spider Man đời đầu gặp gỡ rồi nên duyên với nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer năm 2003 (hiện đã ly hôn năm 2016).Gần đây nhất, cặp sao Spider-Man Andrew Garfield và Emma Stone thế hệ thứ hai cũng tốn của báo chí khá nhiều giấy mực với chặng đường yêu kéo dài 4 năm. Cả hai gặp nhau trên trường quay The Amazing Spider-Man năm 2011 và bén duyên từ đó. Tuy nhiên đến năm 2015, đôi tình nhân chia tay trong tiếc nuối của người hâm mộ.

Tom Holland và Zendaya cùng sinh năm 1996. Nếu nam diễn viên người Anh khởi nghiệp chật vật với vở kịch Billy Elliot the Musical năm 2008 thì Zendaya (tên thật là Zendaya Coleman) có xuất phát điểm thuận lợi hơn. Cô là diễn viên, ca sĩ và vũ công tài năng của công ty giải trí Disney, đóng vai chính trong các bộ phim teen K.C. Undercover, Shake It Up... Ngoài ra, Zendaya được yêu thích bởi gu thời trang sành điệu, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang và có một trang cá nhân rất hút khách.