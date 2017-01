Dự đoán các đề cử Oscar lần thứ 89: Phim xuất sắc nhất: Arrival Fences Hacksaw Ridge Hell or High Water Hidden Figures La La Land Lion Manchester by the Sea Moonlight Silence Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Casey Affleck, Manchester by the Sea Joel Edgerton, Loving Andrew Garfield, Hacksaw Ridge Ryan Gosling, La La Land Denzel Washington, Fences Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Amy Adams, Arrival Isabelle Huppert, Elle Ruth Negga, Loving Natalie Portman, Jackie Emma Stone, La La Land Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Mahershala Ali, Moonlight Jeff Bridges, Hell or High Water Hugh Grant, Florence Foster Jenkins Lucas Hedges, Manchester by the Sea Dev Patel, Lion Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Viola Davis, Fences Naomie Harris, Moonlight Nicole Kidman, Lion Octavia Spencer, Hidden Figures Michelle Williams, Manchester by the Sea Đạo diễn xuất sắc nhất: Damien Chazelle, La La Land Barry Jenkins, Moonlight Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea Denis Villeneuve, Arrival Garth Davis, Lion Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Damien Chazelle, La La Land Yorgos Lanthimos và Efthymis Filippou, The Lobster Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea Matthew Ross, Captain Fantastic Taylor Sheridan, Hell or High Water Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Moonlight Fences Hidden Figures Lion Arrival Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: Toni Erdmann (Đức) The Salesman (Iran) A Man Called Ove (Thụy Điển) Land of Mine (Đan Mạch) My Life as a Zucchini (Thụy Sĩ) Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Finding Dory Kubo and the Two Strings Moana The Red Turtle Zootopia