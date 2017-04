Quang Đăng hợp tác cùng biên đạo của Madonna và Michael Jackson

Được biết, Daniel Cloud đến Việt Nam đảm nhận vai trò đạo diễn trong một dự án và Quang Đăng chịu trách nhiệm dựng bài nhảy cho các diễn viên. Quang Đăng cho biết khi nhận được lời mời từ ê kíp anh cảm thấy rất háo hức vì đây là cơ hội được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm của các nghệ sĩ thế giới.

Trong buổi tập đầu tiên, Quang Đăng cùng Daniel Cloud rất nhiệt tình dù không gian phòng tập khá chật, thời tiết oi bức. Daniel Cloud từng là một vũ công nên khi làm việc với Quang Đăng, cả hai đã cùng đóng góp ý kiến để cho những điệu nhảy trở nên hoàn mỹ hơn.

Buổi tập diễn ra với không khí vui vẻ, Daniel Cloud liên tục dành những lời khen cho Quang Đăng. Chia sẻ cảm xúc khi làm việc cùng với đạo diễn nổi tiếng, Quang Đăng cho biết: “Mỗi khi nhảy hay tập cho người khác nhảy, Đăng đều dồn hết tâm trí và công sức vào những động tác, ý tưởng. Bởi với Đăng mỗi khi được nhảy đó là một niềm vui lớn. Đặc biệt, lần này được làm việc với Daniel Cloud đó là niềm vinh dự vô cùng lớn lao, nên mình phải làm với hơn 100% sức lực mình đang có”.

Vũ công Daniel Cloud cũng chia sẻ rất thích khả năng biên đạo của Quang Đăng: "Anh ấy dường như hòa quyện mình vào mỗi động tác nhảy, nhìn Quang Đăng nhảy bản thân tôi thấy mình có thêm cảm hứng, giống như cậu ấy đang truyền năng lượng cho tôi vậy”.

Với vẻ ngoài ưa nhìn, và những bước nhảy điêu luyện, Daniel Cloud Campos bắt đầu bước vào làng giải trí bằng nghề vũ công. Anh xuất hiện trong rất nhiều tour diễn và dựng bài cho các ngôi sao thế giới như Madonna, Paulina Rubio, Rihanna. Đặc biệt, Daniel Cloud còn là một trong 10 biên đạo trong show Immortal Tour của Michael Jackson.

Tuy nhiên, ngần đó vẫn chưa thỏa mãn đam mê nghệ thuật của anh nên Daniel lại làm đồng đạo diễn cho bộ phim Heaven Awaits. Bộ phim ngắn này được giới phê bình đánh giá cao và đoạt được nhiều giải thưởng như giải Phim kinh dị xuất sắc tại liên hoan phim Filmerica Challenge 2005. Ngoài ra anh còn tham gia vai phụ trong Step Up 3-D, Today's the Day, The LXD: The Uprising Begins, The Music Box, Shiny...

Thùy Linh

Ảnh: C.T.V