Vẫn chưa chọn được lễ phục nhà nước Việc chọn quốc phục đã manh nha trong Lễ hội hoa xuân và đồ uống tết năm 2011 (do Bộ VH-TT-DL tổ chức). Trong lễ hội này, nhà tổ chức đã triển lãm một số bộ trang phục, lễ phục vua quan triều Nguyễn, giới thiệu hình ảnh, tư liệu về triều phục các thời Lý, Trần, Lê... Sau lễ hội, ban tổ chức còn thành lập hội đồng tuyển chọn, triển lãm, xây dựng đề án, tổ chức hội thảo, tổ chức thi thiết kế quốc phục với sự tham gia của các nhà thiết kế, công ty thời trang, công ty dệt may..., cũng như lấy ý kiến khán giả. Sau đó, cuộc thi Tuyển chọn thiết kế lễ phục nhà nước đã được Bộ VH-TT-DL giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức. Năm 2014, cục này đã nhận về khoảng 300 mẫu thiết kế dự thi. Thế nhưng, ban tổ chức cho biết vẫn không chọn được mẫu nào trong 300 mẫu này và quyết định mời hơn 10 nhà thiết kế hàng đầu VN thiết kế và làm mẫu thật để chọn. Sau nhiều tranh luận, bàn luận... đến nay, theo họa sĩ Vi Kiến Thành: “Chúng tôi tạm dừng cuộc thi vì không chọn được mẫu nào đúng tiêu chí đặt ra; không đạt yêu cầu. Dừng lại còn có nhiều lý do, trong đó có dư luận, truyền thông cho là tiếp tục làm sẽ lãng phí”. Ông cho biết thêm, hiện đang mời các nhà tạo mẫu thiết kế trang phục phục vụ cho Hội nghị APEC (diễn ra tại VN trong năm 2017 - NV). (D.L)