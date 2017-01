Your name (Kimi no Na Wa) của đạo diễn Shinkai Makoto, đồng thời cũng là tác giả của bộ tiểu thuyết cùng tên, đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ ở cộng đồng fan cinê. Bộ phim lấy đề tài khoa học giả tưởng với những yếu tố siêu nhiên đã có những thành công rực rỡ khi thu về hơn 288,8 triệu USD, dẫn đầu doanh thu phòng vé Nhật Bản năm 2016 và là phim có doanh thu cao thứ tư mọi thời đại tại Nhật Bản.

Phim xoay quanh Tachibana Taki - một nam sinh ở Tokyo làm thêm tại một nhà hàng Ý sau giờ học, thích vẽ tranh, có niềm say mê với ngành kiến trúc và Miyamizu Mitsuha - một nữ sinh sống tại một vùng quê Nhật Bản cùng với bà và em gái, ao ước đến Tokyo vì chán ngán cuộc sống ảm đạm, buồn tẻ ở ltomori.

Cuộc sống của họ có những biến chuyển với các mối quan hệ quanh người thân, bạn bè. Họ khao khát sống cuộc đời của nhau, bay bổng, thả hồn mình trong những năm tháng của tuổi thanh xuân, của những rung động thầm kín, của những nỗi buồn mơ hồ tuổi trẻ. Hai cuộc sống đơn lẻ, rời rạc nhưng họ như thỏi nam châm được kết nối với nhau qua sự diệu kì của không gian, của nút thắt thời gian huyền ảo, đan xen vào đó là những giấc mơ màu nhiệm, lung linh vượt xa khỏi tâm thức lẫn tiềm thức.

Thành công của phim là đã hòa trộn mốc thời gian ba năm một cách tinh tế. Ba khoảng thời gian 2013, 2016 và 2021 được xây dựng khéo léo gắn liền với thực tại, quá khứ lẫn tương lai, đưa người xem đến với những tầng không gian khác nhau, từ đó khai thác chân thật thế giới nội tâm của nhân vật với những khát khao bình dị nhất mà không quá cường điệu, không làm loãng đi mạch cảm xúc của phim.

Cuộc đời này tẻ nhạt, ai trong chúng ta cũng ao ước gặp một người mà ta yêu thương, dành cho nhau những rung động đầu đời từ cái nhìn đầu tiên và Taki - Mitsuha cũng không ngoại lệ. Câu nói trong phim "Kimi no Na Wa" (Tên của bạn là gì?) được lặp lại nhiều lần, mỗi lần mang một ý nghĩa khác nhau, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Sự hoán đổi về thân xác đã khiến Mitsuha và Taki gặp phải những rắc rối mang tính quy luật tự nhiên. Một bên đỏ mặt lẽn bẽn với những thay đổi nhạy cảm, một bên là bản năng mang lại tiếng cười từ hành động rất đời.

Đạo diễn Shinkai Makoto đã xây dựng một kịch bản chặt chẽ, mới lạ và độc đáo, có sự tinh tế trong khâu ý tưởng. Không đi theo lối mòn và không thừa thải về mặt nội dung lẫn hình thức đã giúp cho Your name lấy trọn cảm xúc của người xem, đồng thời mang đến cái nhìn đa sắc thái hơn về tác phẩm. Điều khiến cho Your name trở thành một bộ phim đắt giá là nhờ âm thanh và đồ họa. Yojiro Noda, giọng ca chính của nhóm nhạc Radwimps, đã sáng tác bài hát chủ đề cho phim. Âm nhạc của bộ phim được đón nhận tích cực bởi cả khán giả và giới phê bình và được xem là một trong những yếu tố góp phần vào sự thành công của bộ phim, dù việc lồng ghép nhạc vào trong những trường đoạn, những bối cảnh cao trào dễ làm người xem bị phân tán sự chú ý, làm đứt đoạn mạch cảm xúc. Về mặt đồ họa, Your name miêu tả cảnh quan thiên nhiên khá đẹp, chân thật, từ phố thị Tokyo tấp nập đến Itomori yên bình đẹp như tranh vẽ. Màu sắc của phim trẻ trung, hợp với tuổi trẻ, đối tượng chính của anime.

Sau khi ra rạp, Your name là bộ phim có doanh thu cực kỳ ấn tượng tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và mới nhất là Hàn Quốc. Nội dung phim thoạt nghe dễ khiến người xem liên tưởng tới Tuổi dậy thì của Hàn Quốc cách đây hơn một thật kỷ hay nhiều bộ phim hoán đổi thân xác khác của Hollywood. Tuy nhiên, điều khiến Your name khác biệt và hấp dẫn hơn là nhờ nội dung mới lạ, cách thể hiện độc đáo, nhất là trong thế giới giữa thực và ảo của anime thì sự lãng mạn và chất ngôn tình vẫn làm người ta đắm say.

Văn Thuận

Ảnh: chụp từ trailer