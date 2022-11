Chỉ một doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn trong tháng 10

Đó là Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. Trong khi, tính từ đầu năm đến hết tháng 10, có tổng cộng 2 đợt phát hành ra quốc tế của Công ty CP Tập Đoàn VinGroup trị giá 625 triệu USD, 23 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 10.599 tỉ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 413 đợt phát hành riêng lẻ trị giá xấp xỉ 240.761 tỉ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành). Tổng khối lượng phát hành trái phiếu từ đầu năm ghi nhận theo ngày hoàn thành phát hành trên thị trường là 333.909 tỉ đồng.

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 56% so với cùng kỳ năm trước và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ngân hàng hiện vẫn dẫn đầu về giá trị phát hành với 136.287 tỉ đồng, tương đương 54% tổng giá trị phát hành. Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 51.699 tỉ đồng, chiếm khoảng 20%. Trong khi số lượng phát hành mới giảm thì từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 147.484 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 10, Kho bạc Nhà nước tổ chức 10 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng giá trị gọi thầu 36.500 tỉ đồng, tỷ lệ trúng thầu 67.5%. Kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm là 2 kỳ hạn duy nhất trúng thầu (lần lượt ở mức 14.600 tỉ đồng và 10.050 tỉ đồng). Lãi suất trúng thầu trung bình của kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng mạnh so với lãi suất trúng thầu tháng 9 lên 3,65% (tăng 0,72%) và 3,90% (tăng 0,63%).





Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã phát hành tổng cộng 139.432 tỉ đồng TPCP trong năm, tương ứng 35% kế hoạch năm 2022 (400.000 tỉ đồng). So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 49.437 tỉ đồng (giảm 41%), 15 năm giảm 24.947 tỉ đồng (giảm 21%), 20 năm giảm 11.863 tỉ đồng (giảm 84%) và 30 năm giảm 13.724 tỉ đồng (giảm 61%).

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trung bình TPCP tiếp tục nới rộng đà tăng trong tháng 10, từ 0,85% đến 1,29% tại tất cả các kỳ hạn so với trung bình tháng trước. Lợi suất TPCP vẫn chịu áp lực tăng sau 2 đợt tăng lãi suất điều hành thêm 1% của NHNN vào tháng 9 và tháng 10. Trước xu hướng lãi suất tăng mạnh như hiện nay, giá trị giao dịch TPCP đã sụt giảm tương đối đáng kể khi thị trường duy trì trạng thái cẩn trọng.