1 người chết, 1 người bị thương trên đường đi mượn đồ ăn cưới ở Bình Dương

Đến hơn 13 giờ ngày 5.3, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ 1 người chết, 1 người bị thương nặng sau tai nạn giao thông liên hoàn trên địa bàn.

Danh tính người tử vong là anh N.H.T (20 tuổi, quê Kiên Giang), nạn nhân bị thương là một thiếu niên 17 tuổi.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ 1 người chết, 1 người bị thương sau tai nạn liên hoàn TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, anh T. và thiếu niên điều khiển xe máy biển số 49M1-076... đi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ quốc lộ 1K đi quốc lộ 1.

Khi đến ngã tư giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Hồ Đắc Di (P.Bình An, TP.Dĩ An) thì xe máy va chạm với xe ô tô biển số 49A-482... do một nam tài xế điều khiển chạy theo chiều ngược lại và đang cho xe rẽ trái vào đường Hồ Đắc Di.

Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần thân bên phải TRẦN DUY KHÁNH

Cú va chạm làm 2 người đi xe máy ngã ra đường. Lúc này, xe container biển số 51D-497... chạy cùng chiều với xe máy, từ phía sau lên đã không kịp xử lý nên cán qua người anh T. làm anh này tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, thi thể anh T. nằm giữa đường, cách chiếc xe máy khoảng 5 m, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Chiếc xe container nằm cách hiện trường 40 m. Chiếc xe ô tô bị móp méo, biến dạng phần thân bên phải, tay nắm cửa bị gãy.

Người nhà nạn nhân sau đó cũng có mặt cung cấp thông tin. Theo người nhà, anh T. ở trọ trên địa bàn TP.Dĩ An, hiện đang theo học nghề xăm.

Sáng nay, anh T. nói với gia đình sẽ cùng bạn đi mượn quần áo để chuẩn bị đi ăn đám cưới. Đến khoảng 11 giờ thì nghe tin anh T. gặp tai nạn tử vong.

Chiếc container trong vụ tai nạn TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP.Dĩ An nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Trước đó, cũng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe container làm 1 nạn nhân nam 29 tuổi, quê Cà Mau tử vong tại chỗ. Nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông đang được khẩn trương làm rõ.