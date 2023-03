10 bức tranh nổi tiếng nhất thế giới

Vì "nổi tiếng" là một thuật ngữ mang tính chủ quan, do vậy kênh CNN đã chuyển sang sử dụng công cụ Google để xem những bức tranh nào đứng đầu kết quả tìm kiếm trên toàn thế giới trong 5 năm qua.

Dựa trên những kết quả đó, sau đây là 10 bức tranh được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

1. Mona Lisa

Họa sĩ: Leonardo da Vinci, năm sáng tác: 1503 đến 1519, nơi trưng bày: Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp).

Kiệt tác Mona Lisa CNN

Không có gì ngạc nhiên khi bức tranh nổi tiếng nhất thế giới vẽ người phụ nữ với nụ cười bí ẩn. Người trong bức tranh được cho là Lisa Gherardini, vợ của thương gia người Florence Francesco del Giocondo nhưng nhiều chuyên gia không chắc chắn.

Trước thế kỷ 20, các nhà sử học cho rằng kiệt tác Mona Lisa (hiện có giá lên đến 670 triệu USD) ít được biết đến bên ngoài giới nghệ thuật. Nhưng vào năm 1911, một cựu nhân viên của Bảo tàng Louvre đã đánh cắp bức chân dung và giấu nó trong hai năm. Vụ trộm đó đã giúp củng cố vị trí của bức tranh trong văn hóa đại chúng.

2. The Last Supper (Bữa ăn tối cuối cùng)

Họa sĩ: Leonardo da Vinci, năm sáng tác: 1495 đến 1498, nơi trưng bày: Tu viện Santa Maria (Milan, Ý).

Bức The Last Supper CNN

Leonardo da Vinci là nghệ sĩ duy nhất xuất hiện trong danh sách này hai lần. The Last Supper được vẽ trong thời đại mà tranh về tôn giáo vẫn là chủ đề nghệ thuật chủ đạo, mô tả lần cuối cùng Chúa Giê-su bên các môn đồ trước khi bị đóng đinh.

Bức tranh thực sự là một bức bích họa khổng lồ: cao 4,6 m và rộng 8,8 m. Tác phẩm đã tồn tại qua hai cuộc chiến tranh của Napoléon và Đức Quốc xã.

3. The Starry Night (Đêm đầy sao)

Họa sĩ: Vincent van Gogh, năm sáng tác: 1889, nơi trưng bày: Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York, Mỹ).

Bức The Starry Night của van Gogh CNN

Bức tranh tương đối trừu tượng là ví dụ điển hình về cách sử dụng nét vẽ đậm và sáng tạo của van Gogh. Màu xanh lam và vàng nổi bật của bức tranh cùng bầu không khí mơ mộng, cuộn xoáy đã thu hút những người yêu nghệ thuật trong nhiều thập kỷ.

Van Gogh sống trong trại Saint-Rémy (Pháp) để điều trị bệnh tâm thần khi ông vẽ The Starry Night. Ông được truyền cảm hứng qua tầm nhìn từ cửa sổ phòng mình.

4. The Scream (Tiếng thét)

Họa sĩ: Edvard Munch, năm sáng tác: 1893, nơi trưng bày: Bảo tàng Quốc gia (Oslo, Na Uy).

Bức tranh được bán đấu giá gần 120 triệu USD CNN

Điều đầu tiên The Scream không phải là một tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ. Theo Bảo tàng Anh, có hai bức tranh phấn màu và sau đó là một số bản vẽ khác không xác định. Các bức tranh nằm trong Bảo tàng Quốc gia và Bảo tàng Munch (Na Uy). Năm 2012, một trong hai bức tranh phấn màu được bán đấu giá gần 120 triệu USD.

5. Guernica

Họa sĩ: Pablo Picasso, năm sáng tác: 1937, nơi trưng bày: Bảo tàng Reina Sofía (Madrid, Tây Ban Nha).

Đây là bức tranh được vẽ gần nhất trong danh sách, mô tả cuộc ném bom của Đức xuống thị trấn Guernica ở vùng Basque trong Nội chiến Tây Ban Nha.

Họa sĩ: Pablo Picasso sáng tác năm sáng tác: 1937 CNN

Bức tranh mang phong cách đặc trưng của Picasso, về sự khủng khiếp của chiến tranh đã khiến nó trở thành một phần thiết yếu của văn hóa và lịch sử thế kỷ 20.

Guernica được chuyển đến Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York trong Thế chiến II để bảo quản an toàn. Picasso yêu cầu kéo dài thời gian lưu giữ tác phẩm cho đến khi nền dân chủ trở lại Tây Ban Nha. Cuối cùng bức tranh đã quay trở lại Madrid vào năm 1981, 6 năm sau cái chết của nhà độc tài người Tây Ban Nha – Quốc trưởng Francisco Franco.

6. The Kiss (Nụ hôn)

Họa sĩ: Gustav Klimt, năm sáng tác: 1907 đến 1908, nơi trưng bày: Bảo tàng Upper Belvedere (Vienna, Áo).

Tác phẩm The Kiss CNN

Với The Kiss, Klimt đưa ra một "tuyên bố ngụ ngôn chung về tình yêu là trung tâm của sự tồn tại của con người". Trong khi The Kiss không rao bán, các tác phẩm khác của Klimt được mua với số tiền khổng lồ. Oprah Winfrey đã bán tác phẩm nghệ thuật vẽ năm 1907 Portrait of Adele Bloch-Bauer II với giá 150 triệu USD vào năm 2016 - thu về khoản lãi 60 triệu USD.

7. Girl With a Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai)

Họa sĩ: Johannes Vermeer, năm sáng tác: 1665, nơi trưng bày: Mauritshuis (The Hague, Hà Lan).

Tác phẩm này thường được so sánh với Mona Lisa CNN

Tác phẩm này thường được so sánh với Mona Lisa. Bên cạnh sự khác biệt phong cách, về mặt kỹ thuật Girl With a Pearl Earring thậm chí không phải là một bức chân dung, mà là một "tronie" - từ tiếng Hà Lan để chỉ bức tranh vẽ một nhân vật tưởng tượng với những nét phóng khoáng.

Girl With a Pearl Earring đã "lưu diễn" ở Mỹ, Ý và Nhật Bản, thu hút rất đông người xem, củng cố thêm vị thế là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới.

8. The Birth of Venus (Sự ra đời của thần Vệ nữ)

Họa sĩ: Sandro Botticelli, năm sáng tác: 1485, nơi trưng bày: Le Gallerie Degli Uffizi (Florence, Ý).

Bức tranh lâu đời nhất trong top 10 CNN

Bức tranh lâu đời nhất trong top 10 và cạnh tranh với The Kiss về sự gợi cảm. The Birth of Venus thuộc sở hữu một thành viên gia đình Medici giàu có và yêu nghệ thuật, đã cai trị Florence và các khu vực lân cận trong nhiều thế kỷ.

Kết hợp văn hóa Hy Lạp cổ điển với phong cách thời kỳ Phục hưng, Botticelli đã tạo ra một nhân vật khó quên là Nữ thần Tình yêu hiện ra từ một vỏ sò khổng lồ.

9. Las Meninas

Họa sĩ: Diego Velázquez, năm sáng tác: 1656, nơi trưng bày: Bảo tàng Prado (Madrid, Tây Ban Nha).

Las Meninas không chỉ là bức tranh nổi tiếng nhất của Diego Velázquez mà còn là một trong những bức tranh lớn nhất của ông CNN

Madrid là thành phố duy nhất trong danh sách có 2 trong số 10 bức tranh nổi tiếng nhất. Bức đầu tiên Guernica, kế tiếp là Las Meninas.

Las Meninas không chỉ là bức tranh nổi tiếng nhất của Diego Velázquez mà còn là một trong những bức tranh lớn nhất của ông. Sự phức tạp của tác phẩm đã mê hoặc các nhà phê bình nghệ thuật và công chúng trong nhiều thế kỷ.

Las Meninas do Vua Philip IV của Tây Ban Nha, người trị vì từ năm 1621 đến năm 1665 sở hữu. Nó ở trong cung điện hoàng gia cho đến năm 1819, sau đó được chuyển đến Bảo tàng Prado.

10. Creation of Adam (Chúa tạo ra Adam)

Họa sĩ: Michelangelo, năm sáng tác: 1508 đến 1512, nơi trưng bày: Nhà nguyện Sistine (Vatican).

Bức tranh trần Creation of Adam CNN

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Michelangelo bao phủ một phần trần của Nhà nguyện Sistine. Đó là một trong những bức tranh được sao chép nhiều nhất trong lịch sử.

Trần của Nhà nguyện Sistine đã bị xỉn màu sau nhiều thế kỷ tiếp xúc với khói nến, cùng nhiều thứ khác. Sau quá trình làm sạch bức tranh kéo dài đến năm 1989, nhiều người bị sốc khi nhìn thấy màu sắc tươi sáng, rực rỡ mà Michelangelo sử dụng ban đầu.