10 dấu ấn nổi bật của EVNSPC trong năm 2025

1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ EVNSPC nhiệm kỳ 2026-2030

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ EVNSPC nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Một trong những dấu ấn nổi bật của EVNSPC trong năm 2025 là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 thành viên hội đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, cơ cấu theo đề án đã được Đảng ủy EVN phê duyệt, đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Năm 2025, Đảng bộ EVNSPC vinh dự được Đảng ủy EVN trao giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu.

2. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy

Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, EVNSPC đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, hoàn thành "nhiệm vụ kép": vừa đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo chung của Trung ương và EVN.

Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, EVNSPC vẫn đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy ẢNH: HOÀNG KHÔI

Sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 82,410 tỉ kWh, tăng 2,92% so với cùng kỳ theo cơ cấu sau sáp nhập. Điện lưới quốc gia được cấp đến 100% xã, phường; số hộ dân có điện đạt 99,87% (trong đó số hộ nông thôn được cấp điện đạt 99,88%). Đến cuối năm 2025, có 580 xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới (đạt 88%).

3. Dấu ấn 50 năm "Xây dựng - Phát triển - Thắp sáng niềm tin"

Năm 2025, EVNSPC ghi dấu mốc son tròn 50 năm bền bỉ mang dòng điện thắp sáng mọi miền đất phương Nam. EVNSPC không tổ chức lễ kỷ niệm quy mô lớn mà lựa chọn buổi gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, CB-CNV giản dị và trang trọng để dành nguồn kinh phí tiết kiệm hỗ trợ cho hàng trăm người dân khó khăn về nhà ở.

Năm 2025, EVNSPC vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đặc biệt, việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - là sự ghi nhận xứng đáng cho bao thế hệ đã cống hiến đầy tự hào để EVNSPC tiếp tục thắp sáng niềm tin, khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của các tỉnh thành phía Nam.

4. Vượt chỉ tiêu công tác đầu tư xây dựng

Năm 2025, EVNSPC khởi công 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV, vượt 4 dự án so với kế hoạch đầu năm, vượt 2 dự án so với kế hoạch điều chỉnh EVN giao; đóng điện 88 công trình 110kV, vượt 20 dự án so với kế hoạch đầu năm, vượt 2 dự án so với kế hoạch điều chỉnh EVN giao; đồng thời hoàn thành 13 công trình vướng mắc, kéo dài nhiều năm; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế.

EVNSPC đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải trên địa bàn quản lý ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đặc biệt, EVNSPC đã hoàn thành đóng điện 50 công trình lưới điện 110kV trước ngày 30.4.2025, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC và 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tổng giá trị giải ngân đạt 16.817 tỉ đồng, đạt 116% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN điều chỉnh, là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay.

5. Tái cơ cấu bộ máy theo hướng "Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả"

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12.4.2025 của Trung ương và chỉ đạo của EVN, EVNSPC đã chủ động triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy với quy mô lớn, phạm vi rộng và tiến độ khẩn trương.

Trong suốt quá trình triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập, tái cơ cấu, EVNSPC vẫn đảm bảo cung cấp điện và dịch vụ điện an toàn, thông suốt ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đến ngày 1.7.2025, EVNSPC hoàn thành sắp xếp 19 Công ty Điện lực cấp tỉnh còn 8 đơn vị theo địa giới hành chính mới, gồm: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vĩnh Long. Cùng thời điểm này, EVNSPC thực hiện chuyển giao Công ty Điện lực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về EVNHCMC; Công ty Điện lực Ninh Thuận về EVNCPC; tiếp nhận Công ty Điện lực Đắk Nông; chuyển đổi mô hình Công ty Điện lực Đồng Nai; sáp nhập Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam vào Công ty Thí nghiệm điện miền Nam; Chuyển các xí nghiệp dịch vụ và Trung tâm Thí nghiệm điện về các công ty Điện lực; Thành lập các Đội Quản lý Điện lực theo chức năng, mô hình mới.

6. Đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - tài chính

Năm 2025, tiếp tục đánh dấu bước bứt phá của EVNSPC trong quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, qua đó hoàn thành và vượt các chỉ tiêu EVN giao.

EVNSPC vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kỹ thuật ẢNH: HOÀNG KHÔI

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tính trải nghiệm cho khách hàng với hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt… EVNSPC cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, công tác tiết kiệm điện; giữ vững cân đối tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

7. Thần tốc khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV khôi phục cấp điện cho Phú Quốc

Cuối tháng 11.2025, xảy ra sự cố khách quan tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, khiến việc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc bị gián đoạn. Trước tình huống khẩn cấp, EVNSPC đã lập tức kích hoạt các phương án ứng phó cao nhất, ưu tiên cấp điện cho phụ tải trọng yếu, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, tăng cường máy phát diesel để duy trì điện sinh hoạt cho người dân.

EVNSPC thi công thần tốc tuyến đường dây trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm cấp điện cho đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đồng thời triển khai thi công ngay đoạn đường dây 110kV trên không. Chỉ sau 5 ngày thi công thần tốc, đường dây được đấu nối đóng điện thành công, khôi phục hoàn toàn việc cung cấp điện cho Phú Quốc, sớm hơn kế hoạch đề ra.

8. Quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW

Năm 2025, EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Tổng công ty để lại ấn tượng mạnh tại Hội thảo khoa học, công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025 như: ứng dụng BIM trong thiết kế - thi công - vận hành công trình 110 -220kV; giải pháp Scan to BIM tái tạo mô hình ảo toàn bộ công trình, hỗ trợ sửa chữa, bảo trì và vận hành thông minh; thiết bị điều khiển từ xa vệ sinh cách điện hotline; Sử dụng AI phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ; giải pháp dự báo phụ tải điện tại khu vực phía Nam Việt Nam bằng mô hình Rolling SARIMAX kết hợp với biến ngoại sinh...

EVNSPC ứng dụng Flycam vào công tác quản lý, vận hành lưới điện ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trong năm, có 117 sáng kiến cấp Tổng công ty được công nhận, đặc biệt có 5 sáng kiến cấp EVN và hoàn thành nghiệm thu 1 đề tài cấp EVN.

9. Gần 60 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện, EVNSPC còn khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột khu vực phía Nam. Cụ thể, Tổng công ty dành gần 19 tỉ đồng từ việc không tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển để hỗ trợ xây dựng 315 căn nhà cho người nghèo, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động; vận động hơn 30 tỉ đồng để xây mới 500 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn.

EVNSPC quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, bão lụt ẢNH: HOÀNG KHÔI

CB-CNV toàn EVNSPC đóng góp hơn 10 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cùng với đó là hàng chục ngàn phần quà được trao tới người nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết...

10.Chăm lo đời sống người lao động

Xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, năm 2025, nhiều chính sách và hoạt động thiết thực tiếp tục được EVNSPC triển khai đồng bộ, trở thành điểm tựa vững chắc cho hơn 17.000 CB-CNV. Từ hỗ trợ nhà ở, thăm hỏi, động viên dịp lễ, tết, tháng công nhân, đến kịp thời sẻ chia khi người lao động gặp khó khăn, thiên tai, người lao động công tác ở vùng sâu, vùng xa...

Năm 2025, EVNSPC hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà các hộ gia đình khó khăn về nhà ở ẢNH: HOÀNG KHÔI

Thông qua các chương trình đối thoại định kỳ, hội nghị người lao động, tiếng nói của mỗi CB-CNV luôn được lắng nghe và tôn trọng. Qua đó, giúp EVNSPC xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, tâm huyết và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gắn bó và cống hiến cho "ngôi nhà chung EVNSPC" phát triển bền vững.