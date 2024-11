10 đèn cảnh báo khẩn cấp trên ô tô người dùng cần chú ý

Đèn cảnh báo hệ thống túi khí có biểu tượng người ngồi thắt dây an toàn và hình tròn phía trước mặt. Nếu đèn cảnh báo báo túi khí bật sáng có nghĩa là hệ thống túi khí của ô tô đã bị hỏng hoặc xe đang trong tình trạng chết máy. Đèn báo này cũng sáng lên do hệ thống dây an toàn bị hỏng. Cách tắt đèn báo này là kiểm tra tay lái và dây an toàn. Tuy nhiên, nếu không có vấn đề gì thì nghĩa là hệ thống ECU của xe đã gặp lỗi.