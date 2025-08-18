10 điểm vượt trội giúp Kia New Carnival Hybrid trở thành lựa chọn đáng giá

Trong đó, phiên bản Carnival Hybrid được nhiều khách hàng yêu mến và tin chọn nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế xu hướng mới, khoang nội thất đẳng cấp, công nghệ tiên tiến, và khả năng vận hành vượt trội. Dưới đây là 10 điểm nổi bật giúp mẫu xe này mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho khách hàng.

Thiết kế sang trọng và đẳng cấp theo xu hướng mới lấy cảm hứng từ thành tố đậm chất thiên nhiên trong ngôn ngữ thiết kế mới, độc đáo của thương hiệu Kia. New Carnival Hybrid sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế với dải đèn LED "Star-map" và mâm xe kiểu dáng hình học 3D khỏe khoắn từ DNA của một mẫu xe SUV cỡ lớn đẳng cấp.

Cửa trượt điện thông minh và sang trọng mang lại trải nghiệm đẳng cấp và phong thái lịch sự, chuyên nghiệp của doanh nhân trong công việc. Với các tính năng an toàn tối đa, chống kẹt, giúp khách hàng dễ dàng ra/vào xe thông qua smartkey, nút bấm hoặc điều khiển từ hàng ghế lái, đồng thời cửa không chiếm diện tích khi mở mang lại trải nghiệm sang trọng và thuận tiện cho khách hàng.

Nội thất rộng rãi chuẩn thương gia là sự kết hợp hài hòa của không gian 7 chỗ với hàng ghế 2 "Captain seat" tích hợp sưởi, làm mát kết hợp chế độ thư giãn cùng bệ đỡ bắp chân giúp hành khách giảm mệt mỏi trong những chuyến đi xa. Đặc biệt, không gian rộng rãi của Kia New Carnival Hybrid tạo sự thoải mái khi di chuyển giữa các hàng ghế, mang đến trải nghiệm thư thái tối đa trên mọi hành trình.

Nội thất Kia Carnival Hybrid rộng rãi với công nghệ, tiện nghi hiện đại theo xu hướng mới NGUỒN: WEBSITE KIA VIỆT NAM

Tiện nghi hiện đại kết hợp với công nghệ theo xu hướng mới tạo thành kết nối không giới hạn nhưng vẫn hài hòa tuyệt đối với tổng thể thiết kế nội thất. Từ bộ đôi màn hình cong Panoramic tích hợp Apple Carplay/Android Auto không dây kết hợp cùng hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose danh tiếng tạo nên không gian trải nghiệm sống động và hoàn hảo cho khách hàng.

Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại, hàng ghế 2 có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió hàng ghế 3 giúp luồng không khí có thể phân phối đa chiều đến từng vị trí ghế.

Khoang hành lý đứng hàng đầu trong các dòng xe cùng phân khúc với thể tích lên đến 1.139 lít (khi sử dụng tất cả các hàng ghế) và tối đa 4.110 lít khi gập phẳng hàng ghế 3 đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển của khách hàng với nhiều vali cỡ lớn hoặc các bộ dụng cụ đánh golf.

Vận hành êm ái, mạnh mẽ với công nghệ Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.6 tăng áp và động cơ điện tích hợp pin công nghệ Lithium-ion Polymer cho công suất kết hợp lên đến 242 mã lực. Xe khởi động nhẹ nhàng, êm ái gần như không có âm thanh và rung động, nhưng vẫn cho khả năng tăng tốc dứt khoát, mạnh mẽ và đặc biệt thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu chỉ ~4,95 lít/100km nhờ hệ thống truyền động Hybrid hiện đại.

Hệ thống hỗ trợ kiểm soát chuyển động xe E-VMC (Electric Vehicle Motion Control) với khả năng tối ưu dao động của xe thông qua motor điện của động cơ Hybrid giúp ổn định thân xe, tăng độ bám đường và kiểm soát tốt chuyển động của xe giúp nâng cao trải nghiệm vận hành cho khách hàng

An toàn thông minh cao cấp ADAS 2.0 với các tính năng cảnh báo và hỗ trợ hiện đại tiên tiến nhất như Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2.0), Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù; Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi; Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe, giúp tăng cường sự an tâm trên các cung đường cho khách hàng, đặc biệt trên hệ thống đường cao tốc.

Khoang hành lý Kia Carnival Hybrid có thể tích hàng đầu trong phân khúc của KIA NGUỒN: WEBSITE KIA VIỆT NAM

Kia New Carnival Hybrid được áp dụng chính sách ưu đãi và bảo hành hàng đầu lên đến 7 năm/150.000 km cho pin Lithium-ion Polymer, cùng với hệ thống hơn 100 showroom, đại lý rộng khắp trên cả nước, dịch vụ sau bán hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng khi sở hữu Kia New Carnivla Hybrid có thể bảo dưỡng xe thuận tiện và nhanh chóng hơn với chi phí hợp lý mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.