10 doanh nghiệp nộp hồ sơ thử nghiệm cho vay ngang hàng

Theo cổng thông tin Ngân hàng Nhà nước, số lượng hồ sơ đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm đối với giải pháp cho vay ngang hàng đang được xem xét từ 7 hồ sơ đầu tháng 1 lên 10 vào đầu tháng 2. Số lượng hồ sơ tham gia cơ chế thử nghiệm vẫn thể hiện chưa có đơn vị nào. Còn giải pháp chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) chưa thể hiện số lượng hồ sơ đăng ký và tham gia thử nghiệm.

Số lượng hồ sơ đăng ký cơ chế thử nghiệm cho vay ngang hàng tăng lên ẢNH: NGỌC THẮNG

Nghị định số 94/2025 của Chính phủ về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, mở ra hành lang pháp lý mới cho hoạt động đổi mới sáng tạo như chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) và cho vay ngang hàng (P2P Lending).

Theo Quyết định số 2866 ngày 22.7.2025 quy định dư nợ tối đa một khách hàng có thể vay tại một nền tảng P2P Lending là 100 triệu đồng. Đồng thời, giới hạn tổng dư nợ tại tất cả nền tảng tham gia cơ chế thử nghiệm được ấn định không quá 400 triệu đồng. Quy định này nhằm bảo đảm nguyên tắc quản trị rủi ro, giới hạn tổn thất cho cả bên cho vay và đi vay, phù hợp với tính chất thí điểm và góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Ngoài ra, Quyết định số 2970 ngày 11.8.2025 yêu cầu kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng giữa các công ty P2P Lending và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). Việc kết nối với CIC cho phép các công ty P2P Lending kiểm soát dư nợ tối đa của khách hàng trên từng nền tảng và toàn hệ thống. Bên cạnh đó, khi có sự đồng ý của người vay, thông tin tín dụng có thể được cung cấp cho bên cho vay, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khoản vay.