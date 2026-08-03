10 năm bTaskee xây dựng cộng đồng bền vững cho lao động nữ yếu thế

Không chỉ vậy, theo nghiên cứu do Paul Glavin, Phó giáo sư Khoa xã hội học tại Trường đại học Calgary và Toronto, cùng các đồng nghiệp thực hiện, đối với nhóm lao động tự do, họ thường xuyên cảm thấy cô đơn và bị cô lập xã hội, từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Với tính chất công việc linh hoạt và tự do, họ không có nhiều cơ hội tương tác với đồng nghiệp để chia sẻ về công việc và cuộc sống cá nhân. Về lâu dài, áp lực công việc gia tăng cùng với sự cô lập khi làm việc khiến chất lượng sống của nhóm lao động nữ tự do ngày càng giảm sút.

Nhu cầu được chia sẻ, gắn kết và động viên của lao động tự do

Khác với nhân viên công sở luôn có cơ hội đồng hành với đồng nghiệp từ những buổi họp, cho đến phút giây trò chuyện sôi nổi giờ nghỉ trưa, nhóm lao động tự do hầu như chỉ âm thầm làm việc qua từng ca làm với khách hàng. Vào những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa những ca làm, những người lao động tự do chỉ lầm lũi ăn vội bữa trưa để lót bụng sau đó tiếp tục làm việc.

Theo báo cáo "Gig Work and Mental Health: The Emotional Costs" của Women's Centres Connect, những người phụ nữ làm việc tự do có xu hướng cảm thấy cô đơn do thiếu tương tác xã hội thường xuyên với đồng nghiệp. Từ đó, họ thường xuyên cảm thấy bị cô lập và không có không gian an toàn để chia sẻ những vấn đề trong công việc lẫn cuộc sống.

Nhóm lao động nữ tự do nên được tạo nhiều cơ hội gắn kết hơn với đồng nghiệp và cộng đồng

Qua đó, có thể thấy rằng bên cạnh những vấn đề an sinh xã hội, đời sống tinh thần của lao động tự do cũng là một yếu tố nên được chú tâm nhiều hơn. Khi sự cô đơn kéo dài, áp lực có thể nhân đôi, đặc biệt là lao động nữ thuộc nhóm yếu thế, những người vừa là trụ cột kinh tế gia đình, vừa phải tự xoay xở với những lo toan đời thường mà không thể sẻ chia cùng ai.

bTaskee và chặng đường 10 năm xây dựng cộng đồng bền vững cho các chị Ong Cam

Tại bTaskee, những người phụ nữ vừa có được công việc và thu nhập ổn định, đồng thời được tạo cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội. Không chỉ là một ứng dụng mang lại thu nhập, bTaskee còn có mong muốn xây dựng cộng đồng bền vững cho các chị Ong Cam, nhằm tăng sự gắn kết và tạo cơ hội để các chị tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Để làm được điều đó, trang cộng đồng "Humans of bTaskee" trên Facebook ra đời. Đây là nơi lan tỏa và lưu giữ những câu chuyện chân thực, từ ca làm bỡ ngỡ đầu tiên của các chị Ong Cam, cho đến hành trình kiên cường vượt qua nghịch cảnh của từng cá nhân.

Đáng chú ý, nhằm đánh dấu cột mốc một thập kỷ thành lập, bTaskee đã ra mắt bPodcast với chủ đề "Mảnh ghép thảnh thơi". Chuỗi podcast gồm 10 tập phát sóng này như một cuốn nhật ký âm thanh đầy lắng đọng, mở ra không gian để cùng khách hàng và Tasker trực tiếp trải lòng. Mỗi tập podcast như một lát cắt cảm xúc chân thật, tôn vinh những "mảnh ghép" thầm lặng đã chung tay định hình sự thành công của bTaskee đến thời điểm hiện tại.

bTaskee thường xuyên tổ chức các sự kiện gặp gỡ, trau dồi kỹ năng để tạo điều kiện cho các chị Ong Cam kết nối, chia sẻ với nhau

Song song với các hoạt động truyền thông, bTaskee còn tổ chức các chương trình trải nghiệm nội bộ và hoạt động xã hội, tiêu biểu gồm có cuộc thi "Ong Tranh Tài", hành trình nhân ái "bKind" với hoạt động dọn dẹp mái ấm tình thương hằng tháng và nhà ở của các quân nhân vào những dịp đặc biệt.

Mới đây, bTaskee đã tổ chức chuỗi workshop hướng dẫn kỹ năng xây dựng kênh nội dung cá nhân và tiếp thị liên kết (affiliate), nhằm tạo cơ hội cho các chị Ong Cam chủ động gia tăng thu nhập, tự tin lan tỏa giá trị của bản thân và nghề đến với cộng đồng rộng lớn hơn.

Sau 10 năm hoạt động, mục tiêu dài hạn của bTaskee không giới hạn ở việc liên tục cải thiện cho chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Đó còn là hành trình xây dựng một cộng đồng lao động nữ tự do tử tế, chân chính và gắn kết, từ đó tạo nên không gian an toàn cho lao động tự do, những người luôn nỗ lực để tìm kiếm điểm tựa tinh thần và được công nhận nhiều hơn trong xã hội.