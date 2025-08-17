Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất 2025

Nguyễn Quang Hải
17/08/2025 07:27 GMT+7

Từ Jun Ji Hyun đến Han So Hee, đây là 10 gương mặt nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 với khối tài sản có thể lên tới trăm triệu USD.

Từ các bộ phim bom tấn đến hợp đồng quảng bá với những thương hiệu xa xỉ, 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 đã biến sức hút của bản thân thành khối tài sản khổng lồ, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng, sự thanh lịch và vị thế vững chắc, theo Kbizoom.

1. Jun Ji Hyun - 110 triệu USD

Từ cú bứt phá với Cô nàng ngổ ngáo (2001) đến những bom tấn toàn cầu như Vì sao đưa anh tớiHuyền thoại biển xanh, Jun Ji Hyun vẫn là biểu tượng mỗi lần tái xuất, tuy hiếm hoi nhưng đầy sức hút trên màn ảnh.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 1.

Các khoản đầu tư bất động sản khôn ngoan đã góp phần củng cố vị thế của Jun Ji Hyun như một biểu tượng quyền lực và giàu có bậc nhất làng giải trí Hàn

Ảnh: Instagram piaget

Jun Ji Hyun hiện là một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc, với cát sê khoảng 120.000 USD mỗi tập phim và hàng loạt hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu xa xỉ như Alexander McQueen, Burberry, La Mer, Louis Vuitton và Piaget. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là nhà đầu tư bất động sản khéo léo, sở hữu nhiều biệt thự trị giá hàng chục triệu USD.

2. Lee Young Ae - 90 triệu USD

Thanh lịch và duyên dáng, Lee Young Ae ghi dấu ấn với vai diễn huyền thoại trong Nàng Dae Jang Geum (2003) và trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 2.

Lee Young Ae được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" Hàn Quốc với vẻ đẹp thanh tao và lối sống kín đáo, chuẩn mực

Ảnh: Instagram leeyoungae0824

Dù hoạt động không nhiều, nhưng mỗi dự án của Lee Young Ae đều được đánh giá cao, đi kèm hợp đồng quảng cáo và đầu tư sinh lời. Người đẹp 54 tuổi duy trì nguồn thu nhập khổng lồ nhờ vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp The Whoo suốt gần 20 năm, cùng hàng loạt hợp đồng quảng bá cho các nhãn hàng xa xỉ như Cartier, Gucci, Valentino hay Louis Vuitton.

3. Song Hye Kyo - 60 triệu USD

Là một trong những "nữ hoàng Hallyu" đời đầu, Song Hye Kyo góp mặt trong loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời và gần đây là cú hit Vinh quang trong thù hận.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 3.

Vẻ đẹp vượt thời gian và khả năng diễn xuất giàu cảm xúc giúp Song Hye Kyo duy trì mức cát sê hàng đầu với nhiều hợp đồng thương hiệu giá trị

Ảnh: Instagram kyo1122

Là một trong những nữ diễn viên hạng A cùng mức cát sê luôn nằm trong top cao nhất tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo gia tăng đáng kể giá trị tài sản của mình nhờ đầu tư bất động sản tại Seoul và New York (Mỹ).

4. Kim Tae Hee - 55 triệu USD

Kim Tae Hee không chỉ ghi dấu ấn với hình tượng "ngọc nữ" trên màn ảnh qua loạt tác phẩm đình đám như Nấc thang lên thiên đường, Mật danh Iris, Tình sử Jang Ok Jung, mà còn là gương mặt vàng của ngành quảng cáo Hàn Quốc, nhận nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 4.

Với sự kết hợp giữa tài năng, hình ảnh trong sạch và chiến lược đầu tư khôn ngoan, Kim Tae Hee luôn là cái tên vững vàng trong nhóm nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc

Ảnh: Instagram kimtaehee99

Ngoài hoạt động nghệ thuật, bà xã Bi Rain sở hữu danh mục bất động sản giá trị hàng chục triệu USD tại những vị trí đắt đỏ, mang lại nguồn thu ổn định và gia tăng theo thời gian.

5. IU - 50 triệu USD

Từng bị nghi ngờ về khả năng khi chuyển từ ca hát sang diễn xuất, thế nhưng IU đã chinh phục khán giả với nhiều bộ phim đình đám như: Dream High, Người tình ánh trăng, Khách sạn ma quái và mới nhất là Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 5.

Song song với thành tích âm nhạc ấn tượng, sự thành công cả trên sân khấu lẫn màn ảnh đã giúp IU góp mặt trong top 5 năm nay

Ảnh: Instagram dlwirma

6. Suzy - 45 triệu USD

Từ sau khi debut với vai trò diễn viên, Suzy đã chứng minh năng lực của mình hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhan sắc. Sau cú hích Dream High (2011), cô thử sức với nhiều thể loại phim đa dạng, từ hành động với Vagabond đến tâm lý với Anna.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 6.

Nhờ khả năng chọn kịch bản khéo léo, xây dựng thương hiệu cá nhân cuốn hút và đầu tư bất động sản hiệu quả đã giúp Suzy bước sang tuổi 31 với sự nghiệp và tài sản đáng mơ ước

Ảnh: Instagram skuukzky

7. Park Shin Hye - 40 triệu USD

Bắt đầu từ vai diễn thời thơ ấu trong Nấc thang lên thiên đường, Park Shin Hye đã trưởng thành cùng làn sóng Hallyu. Các bộ phim như Cô nàng đẹp trai, Người thừa kế, Pinocchio Chuyện tình bác sĩ đưa người đẹp 9X trở thành gương mặt quen thuộc khắp châu Á.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 7.

Sau khi lập gia đình, Park Shin Hye nhanh chóng trở lại màn ảnh, tái khẳng định vị thế sao hạng A

Ảnh: Instagram ssinz7

8. Shin Min Ah - 35 triệu USD

Dù không nhận nhiều dự án, Shin Min Ah luôn để lại dấu ấn sâu đậm. Từ Bạn gái tôi là hồ ly đến Karma hay Hometown cha-cha-cha, cô gây ấn tượng với lối diễn tinh tế, giàu cảm xúc.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 8.

Ngoài sự nghiệp thăng hoa và tài chính vững vàng, Shin Min Ah còn chiếm trọn cảm tình của công chúng nhờ mối tình ngọt ngào, bền bỉ suốt nhiều năm với Kim Woo Bin

Ảnh: Instagram illusomina

9. Kim So Hyun - 30 triệu USD

Bắt đầu với các vai diễn nhí trong Mặt trăng ôm mặt trời, Kim So Hyun nhanh chóng đảm nhận vai chính trong School 2015, Love Alarm, The Tale of NokduGood Boy.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 9.

Khả năng biến hóa giữa hình ảnh trong sáng và gai góc giúp cô nổi bật trong thế hệ diễn viên trẻ, với tiềm năng thăng hạng mạnh mẽ

Ảnh: Instagram wow_kimsohyun

Thu nhập chủ yếu của Kim So Hyun đến từ phim, show truyền hình, quảng cáo và mạng xã hội. Người đẹp 9X là một trong những ngôi sao trẻ tài năng được yêu thích nhất hiện nay.

10. Han So Hee - 25 triệu USD

Chỉ trong vài năm, Han So Hee đã bật lên và trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu, nhờ Thế giới hôn nhân, Nevertheless, My NameGyeongseong Creature. Không ngại thử sức ở nhiều thể loại, cô mang đến hình ảnh hiện đại và cuốn hút.

Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 - Ảnh 10.

Dù đời tư và tính cách gây nhiều tranh cãi nhưng nhờ vẻ đẹp và sự táo bạo trong cách lựa chọn kịch bản đã đưa Han So Hee vào top 10 năm nay

Ảnh: Instagram xeesoxee

