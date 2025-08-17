10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất 2025

Từ các bộ phim bom tấn đến hợp đồng quảng bá với những thương hiệu xa xỉ, 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025 đã biến sức hút của bản thân thành khối tài sản khổng lồ, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng, sự thanh lịch và vị thế vững chắc, theo Kbizoom.
1. Jun Ji Hyun - 110 triệu USD
Từ cú bứt phá với Cô nàng ngổ ngáo (2001) đến những bom tấn toàn cầu như Vì sao đưa anh tới và Huyền thoại biển xanh, Jun Ji Hyun vẫn là biểu tượng mỗi lần tái xuất, tuy hiếm hoi nhưng đầy sức hút trên màn ảnh.
Jun Ji Hyun hiện là một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc, với cát sê khoảng 120.000 USD mỗi tập phim và hàng loạt hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu xa xỉ như Alexander McQueen, Burberry, La Mer, Louis Vuitton và Piaget. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là nhà đầu tư bất động sản khéo léo, sở hữu nhiều biệt thự trị giá hàng chục triệu USD.
2. Lee Young Ae - 90 triệu USD
Thanh lịch và duyên dáng, Lee Young Ae ghi dấu ấn với vai diễn huyền thoại trong Nàng Dae Jang Geum (2003) và trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á.
Dù hoạt động không nhiều, nhưng mỗi dự án của Lee Young Ae đều được đánh giá cao, đi kèm hợp đồng quảng cáo và đầu tư sinh lời. Người đẹp 54 tuổi duy trì nguồn thu nhập khổng lồ nhờ vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp The Whoo suốt gần 20 năm, cùng hàng loạt hợp đồng quảng bá cho các nhãn hàng xa xỉ như Cartier, Gucci, Valentino hay Louis Vuitton.
3. Song Hye Kyo - 60 triệu USD
Là một trong những "nữ hoàng Hallyu" đời đầu, Song Hye Kyo góp mặt trong loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời và gần đây là cú hit Vinh quang trong thù hận.
Là một trong những nữ diễn viên hạng A cùng mức cát sê luôn nằm trong top cao nhất tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo gia tăng đáng kể giá trị tài sản của mình nhờ đầu tư bất động sản tại Seoul và New York (Mỹ).
4. Kim Tae Hee - 55 triệu USD
Kim Tae Hee không chỉ ghi dấu ấn với hình tượng "ngọc nữ" trên màn ảnh qua loạt tác phẩm đình đám như Nấc thang lên thiên đường, Mật danh Iris, Tình sử Jang Ok Jung, mà còn là gương mặt vàng của ngành quảng cáo Hàn Quốc, nhận nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp.
Ngoài hoạt động nghệ thuật, bà xã Bi Rain sở hữu danh mục bất động sản giá trị hàng chục triệu USD tại những vị trí đắt đỏ, mang lại nguồn thu ổn định và gia tăng theo thời gian.
5. IU - 50 triệu USD
Từng bị nghi ngờ về khả năng khi chuyển từ ca hát sang diễn xuất, thế nhưng IU đã chinh phục khán giả với nhiều bộ phim đình đám như: Dream High, Người tình ánh trăng, Khách sạn ma quái và mới nhất là Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.
6. Suzy - 45 triệu USD
Từ sau khi debut với vai trò diễn viên, Suzy đã chứng minh năng lực của mình hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhan sắc. Sau cú hích Dream High (2011), cô thử sức với nhiều thể loại phim đa dạng, từ hành động với Vagabond đến tâm lý với Anna.
7. Park Shin Hye - 40 triệu USD
Bắt đầu từ vai diễn thời thơ ấu trong Nấc thang lên thiên đường, Park Shin Hye đã trưởng thành cùng làn sóng Hallyu. Các bộ phim như Cô nàng đẹp trai, Người thừa kế, Pinocchio và Chuyện tình bác sĩ đưa người đẹp 9X trở thành gương mặt quen thuộc khắp châu Á.
8. Shin Min Ah - 35 triệu USD
Dù không nhận nhiều dự án, Shin Min Ah luôn để lại dấu ấn sâu đậm. Từ Bạn gái tôi là hồ ly đến Karma hay Hometown cha-cha-cha, cô gây ấn tượng với lối diễn tinh tế, giàu cảm xúc.
9. Kim So Hyun - 30 triệu USD
Bắt đầu với các vai diễn nhí trong Mặt trăng ôm mặt trời, Kim So Hyun nhanh chóng đảm nhận vai chính trong School 2015, Love Alarm, The Tale of Nokdu và Good Boy.
Thu nhập chủ yếu của Kim So Hyun đến từ phim, show truyền hình, quảng cáo và mạng xã hội. Người đẹp 9X là một trong những ngôi sao trẻ tài năng được yêu thích nhất hiện nay.
10. Han So Hee - 25 triệu USD
Chỉ trong vài năm, Han So Hee đã bật lên và trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu, nhờ Thế giới hôn nhân, Nevertheless, My Name và Gyeongseong Creature. Không ngại thử sức ở nhiều thể loại, cô mang đến hình ảnh hiện đại và cuốn hút.
