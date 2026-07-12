10 ô tô bán chạy nhất tháng 6.2026: Xe VinFast áp đảo

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Trong số 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6 vừa qua, có tới 6 đại diện của VinFast, 4 mẫu xe còn lại đều đến từ Nhật Bản. Trong số này, phần lớn xe xanh được người Việt ưa chuộng.

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