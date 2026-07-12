Xe Thị trường 10 ô tô bán chạy nhất tháng 6.2026: Xe VinFast áp đảo Chí Tâm - tamvothanhnien@gmail.com 12/07/2026 09:40 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Trong số 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6 vừa qua, có tới 6 đại diện của VinFast, 4 mẫu xe còn lại đều đến từ Nhật Bản. Trong số này, phần lớn xe xanh được người Việt ưa chuộng. Tin liên quan 10 ô tô bán chạy nhất tháng 5.2026: VinFast góp mặt 6 mẫu xe Kết thúc tháng 5.2026, danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam vẫn có sự góp mặt của nhiều mẫu xe quen thuộc. Trong đó, VinFast có nhiều mẫu xe đóng góp nhất. 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026: VinFast chiếm đa số 10 ô tô bán chậm nhất tháng 5.2026: Xe Toyota chiếm đa số Bạn muốn chia sẻ gì? Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây Gửi chia sẻ Bạn muốn chia sẻ gì? Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây File đính kèm (Tối đa 5 file) ↻ 0 ký tự Gửi chia sẻ Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề 10 ô tô bán chạy xe bán chạy ô tô bán chạy nhất Việt Nam ô tô bán chạy nhất tháng 6
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