10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2022: Xe Nhật, Mỹ chiếm đa số

Năm 2022 đã khép lại, tuy nhiên dữ liệu thống kế mới nhất từ chuyên trang dữ liệu ô tô - Focus2move vừa công bố danh sách những mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới trong năm 2022.



10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2022 chủ yếu là các mẫu xe đến từ những thương hiệu ô tô của Nhật, Mỹ Motor1

Tương tự như những năm trước, danh sách này vẫn là sự góp mặt của những cái tên quen thuộc trong nhiều năm qua như Toyota RAV4, Toyota Corolla hay Ford F-Series, Ram Pickup. Trong đó chủ yếu là các mẫu xe đến từ những thương hiệu ô tô của Nhật, Mỹ.

Cụ thể Toyota với vị thế của nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới cho thấy sự áp đảo với 4 cái tên góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2022, gồm: Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Camry và Toyota Hilux.

Danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2022 Nguồn: Focus2move

Trong đó, với doanh số bán đạt 1,120 triệu xe, Toyota Corolla là mẫu xe dẫn đầu đồng thời cũng là cái tên duy nhất trong danh sách này đạt doanh số bán trên 1 triệu xe trong năm qua. So với năm 2021, doanh số Toyota Corolla giảm 2,2%. Toyota RAV4 xếp thứ 2 với tổng cộng 871.220 xe bán ra, tuy nhiên so với năm ngoái, doanh số Toyota RAV4 đã giảm tới 13,7%. Toyota Camry xếp thứ 5 với 676.845 xe bán ra, giảm 2,7% so với năm 2021. Duy nhất chỉ có Toyota Hilux tăng trưởng doanh số với mức tăng 2,7%, đạt 564.759 xe bán ra. Dù vậy kết quả này chỉ giúp Toyota Hilux xếp thứ 9 trong số 10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2022.



Đại diện còn lại của các thương hiệu ô tô Nhật Bản góp mặt trong danh sách này là Honda CR-V. Mẫu Crossover của Honda đạt doanh số bán 602.675 xe bán ra trong năm 2022, giảm 17,8% so với năm 2021 và chỉ xếp ở vị trí thứ 7.

10 ô tô bán chạy nhất thế giới phần lớn là các mẫu xe Toyota Motor1

Trong khi đó, ở nhóm dẫn đầu, ngoài Toyota Corolla, Toyota RAV4 còn có Ford F-Series xếp vị trí thứ 3 với 786.303 xe bán ra, giảm 8,8% so với năm 2021. Như những năm trước, Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ nhiều xe Ford F-Series nhất. Trong khi đó, vị trí thứ 4 thuộc về Tesla Model Y với doanh số bán đạt 758.792 xe, tăng 88,5% so với năm 2021. Đây cũng là mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất trong danh sách này.

Bên cạnh Ford F-Series và Tesla Model Y, các đại diện đến từ Mỹ góp mặt trong danh sách này còn có Chevrolet Silverado xếp thứ 7 với 591.594 xe bán ra và Ram Pickup xếp cuối bảng với doanh số bán đạt 545.423 xe.

Tesla Model Y là mẫu ô tô có tỷ lệ tăng trưởng doanh số ấn tượng nhất Motor1

Hyundai Tucson là đại diện duy nhất của các thương hiệu ô tô đến Từ Hàn Quốc góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2022. Mẫu Crossover đến từ Hàn Quốc đạt doanh số 565.100 xe, tăng 1,2% so với năm 2022.

Như vây, danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2022 tiếp tục phản ánh xu hướng ưa chuộng xe Crossover, bán tải của người tiêu dùng ô tô trên toàn cầu. Tuy nhiên, những mẫu sedan bền bỉ, tiện dụng như Toyota Corolla, Camry vẫn được ưa chuộng.