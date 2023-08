Được VinFast giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ quý 2/2023, lần đầu tiên VinFast VF 5 Plus góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2023 với 1.000 xe bán ra, tăng gần 400 xe so với tháng 6.2023. Tại Việt Nam, VinFast VF 5 Plus có giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin). Giá thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc).