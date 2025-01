10 ô tô bán ít nhất Việt Nam năm 2024: Xe Nhật nhập khẩu chiếm đa số

Sau khi bán 5 xe trong tháng đầu năm 2024, Mazda BT-50 bất ngờ biến mất trong danh mục sản phẩm ô tô Mazda do THACO AUTO lắp ráp phân phối. 11 tháng sau đó Mazda BT-50 không còn được phân phối trên thị trường. Đây là lý do khiến Mazda BT-50 là mẫu xe có doanh số bán ít nhất thị trường năm 2024. Phía THACO AUTO không đưa ra lý do, tuy nhiên với sự xuất hiện của thế hệ mới tại một số thị trường trong khu vực, nhiều khả năng Mazda BT-50 sẽ trở lại thị trường Việt Nam trong năm 2025.