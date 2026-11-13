10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2026: Xe Nhật chiếm phần lớn

XeThị trường10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2026: Xe Nhật chiếm phần lớnChí Tâm- tamvothanhnien@gmail.com 13/11/2026 08:31 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Trong nhóm 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10 vừa qua đa phần là các mẫu xe Nhật Bản như Toyota, Suzuki và Isuzu. Ngoài ra, Hyundai và Ford đóng góp mỗi thương hiệu một mẫu xe. Tin liên quan 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2026: Xe tiền tỉ của Toyota góp mặtTrong số 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam, có tới 7 mẫu xe đến từ Nhật Bản, 2 xe Hàn Quốc và 1 xe Mỹ. Riêng Toyota có 4 xe bán chậm, trong đó có 2 mẫu xe giá bán lên đến hàng tỉ đồng.10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 8.2026: Toyota góp mặt 4 mẫu xe10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 7.2026: Xe Nhật chiếm đa số Bạn muốn chia sẻ gì? Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây Gửi chia sẻ Bạn muốn chia sẻ gì? Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây File đính kèm (Tối đa 5 file) ↻0 ký tự Gửi chia sẻ Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề 10 ô tô bán ít Top 10 ô tô bán chậm Xe bán chậm xe bán ít nhất tháng 10
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