    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2026: Xe Nhật chiếm phần lớn

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Trong nhóm 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10 vừa qua đa phần là các mẫu xe Nhật Bản như Toyota, Suzuki và Isuzu. Ngoài ra, Hyundai và Ford đóng góp mỗi thương hiệu một mẫu xe.
    10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2026: Phần lớn là ô tô Nhật Bản - Ảnh 1.

     

    Tin liên quan

    10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2026: Xe tiền tỉ của Toyota góp mặt

    10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2026: Xe tiền tỉ của Toyota góp mặt

    Trong số 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam, có tới 7 mẫu xe đến từ Nhật Bản, 2 xe Hàn Quốc và 1 xe Mỹ. Riêng Toyota có 4 xe bán chậm, trong đó có 2 mẫu xe giá bán lên đến hàng tỉ đồng.

    10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 8.2026: Toyota góp mặt 4 mẫu xe

    10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 7.2026: Xe Nhật chiếm đa số

    Khám phá thêm chủ đề

    10 ô tô bán ít Top 10 ô tô bán chậm Xe bán chậm xe bán ít nhất tháng 10

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận