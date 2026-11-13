10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2026: Xe Nhật chiếm phần lớn

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Trong nhóm 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10 vừa qua đa phần là các mẫu xe Nhật Bản như Toyota, Suzuki và Isuzu. Ngoài ra, Hyundai và Ford đóng góp mỗi thương hiệu một mẫu xe.

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