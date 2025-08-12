10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 7.2025: Xe Nhật, xe Hàn áp đảo

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô vừa có tín hiệu hồi phục, doanh số bán nhiều mẫu xe vẫn sụt giảm. Thậm chí, một số mẫu xe giảm giá bán vẫn khó thuyết phục khách mua. Danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 7.2025 vẫn xuất hiện những cái tên quen thuộc, trong đó phần lớn là các mẫu mã ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đến từ các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam…

10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 7.2025

Kết quả được PV Thanh Niên tổng hợp cho thấy, có tới 5 mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 7.2025 đến từ các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi. Trong đó, Toyota và KIA có 3 mẫu xe rơi vào danh sách này.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 7.2025:

1. Ford Explorer: 1 xe

Việc không còn nhiều xe để bán, trong khi phía Ford Việt Nam cũng tạm dừng nhập khẩu xe mới đã ảnh hưởng đến doanh số Ford Explorer trong tháng 7.2025. Chỉ có đúng 1 chiếc Explorer được giao đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 7.2025, tương đương lượng xe bán ra trong tháng trước đó. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi Ford Explorer là mẫu ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 7.2025. Mẫu xe này hiện đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên trang thông tin của Ford Việt Nam. Ảnh: B.H

2. Honda Accord: 4 xe

Honda Accord là tên này đã quá quen thuộc trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Liên tục được Honda Việt Nam (HVN) giảm giá lên đến 250 triệu đồng nhưng Honda Accord vẫn không thể cải thiện doanh số. HVN chỉ bán được 4 xe Accord trong tháng 6.2025, tăng 2 xe so với tháng trước đó. Sau 7 tháng đã qua, tổng doanh số bán mẫu xe này chỉ mới đạt 21 xe. Honda Accord tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, giá bán từ 1,319 - 1,329 tỉ đồng. Ảnh: B.H

3. KIA Morning: 7 xe

Tháng thứ ba liên tiếp, KIA Morning góp mặt trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam khi doanh số chỉ đạt 7 xe bán ra trong tháng 7.2025, tăng 1 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này tại Việt Nam hiện chỉ còn 2 phiên bản, giá bán từ 349 - 424 triệu đồng. Sau 7 tháng đầu năm 2025, doanh số cộng dồn của KIA Morning mới chỉ đạt 181 xe. Ảnh: B.H

4. Isuzu mu-X: 16 xe

Isuzu mu-X cũng là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 7.2025 chỉ đạt 16 xe, giảm 7 xe so với tháng trước đó. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, giá bán từ 928 triệu đồng đến 1,269 tỉ đồng. Ảnh: Đ.T

5. Suzuki Jimny: 17 xe

Suzuki Jimny không còn giữ được sức hút như thời gian đầu gia nhập thị trường. Chỉ có 17 chiếc Jimny đến tay khách hàng trong tháng 7.2025, giảm 16 xe so với tháng 6.2025. Suzuki Jimny được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Nhật Bản. Mẫu xe này có giá bán 789 - 799 triệu đồng. Sau 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán mẫu xe này tại Việt Nam đạt 161 xe. Ảnh: B.H

6. KIA K5: 18 xe

Thiết kế hiện đại, thời trang đi kèm nhiều tính năng công nghệ… tuy nhiên KIA K5 vẫn không thể tạo được sức hút với khách hàng. Dù được THACO AUTO giảm giá bán còn 859 - 999 triệu đồng, tuy nhiên trong bối cảnh dòng sedan nói chung đang mất dần sức hút, KIA K5 cũng không thể cải thiện doanh số. Trong tháng 7.2025, mẫu sedan hạng D này chỉ đạt 18 xe bán ra giảm 2 xe có với tháng trước đó. Ảnh: THACO

7. KIA Soluto: 22 xe

Mẫu xe thứ ba của KIA góp mặt trong danh sách này. KIA Soluto xếp thứ 7 trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 7.2025 với 22 xe bán ra, giảm 8 xe so với tháng 6.2025. Sở hữu giá bán thuộc hàng cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng B, nhưng thiết kế cục mịch cùng với việc không có nhiều đổi mới khiến Soluto ngày càng mất dần sức hút. KIA Soluto tại Việt Nam hiện còn 3 phiên bản, giá bán từ 386 - 422 triệu đồng. Ảnh: T.C

8. Toyota Alphard: 22 xe

Doanh số bán Toyota Alphard tại Việt Nam trong tháng 7.2025 đạt 22 xe, giảm 4 xe so với tháng 6.2025. Cộng dồn 7 tháng đã qua, tổng doanh số bán mẫu xe này đạt 136 xe. Toyota Alphard bước sang thế hệ mới vào năm ngoái với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và có cả phiên bản hybrid. Tuy nhiên, giá bán lên đến hơn 4 tỉ đồng khiến Toyota Alphard khó tiếp cận khách hàng. Ảnh: Toyota

9. Toyota Corolla Altis: 23 xe

Toyota Corolla Altis từng tạo được sức hút tại Việt Nam với sự ổn định, bền bỉ. Tuy nhiên, trong bối cảnh người Việt không còn chuộng xe sedan như trước đây, Corolla Altis cũng không còn giữ được sức hút. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 7.2025 chỉ đạt 23 xe, giảm 1 xe so với tháng 6.2025. Mẫu xe này hiện được Toyota Việt Nam phân phối có cả bản hybrid, giá bán từ 725 - 870 triệu đồng. Ảnh: B.H

10. Mitsubishi Outlander: 32 xe

Tháng thứ ba liên tiếp Mitsubishi Outlander góp mặt trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Xếp ở vị trí thứ 10, doanh số bán Mitsubishi Outlander trong tháng qua chỉ đạt 32 xe, tăng 1 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này hiện đang được nhiều đại lý đại hạ giá để xả hàng tồn kho với các xe sản xuất từ năm 2024. Mới đây, Mitsubishi vừa trình làng mẫu xe concept 7 chỗ thuộc phân khúc Crossover hạng C, dự kiến sẽ được thương mại hóa ngay trong năm nay và rất có thể sẽ thay thế Outlander. Ảnh: B.H



