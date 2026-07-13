10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất nửa đầu năm 2026

Bất chấp áp lực cạnh tranh từ xe điện, ô tô động cơ xăng, dầu vẫn hút khách tại Việt Nam. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, phần lớn các mẫu xe góp mặt trong 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất đều tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Mitsubishi, Ford cho thấy sự áp đảo khi mỗi hãng đều có 3 mẫu xe góp mặt. Trong khi Hyundai Creta là đại diện duy nhất của các hãng xe Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026:

1. Toyota Yaris Cross: 8.146 xe

Đây là mẫu xe máy xăng hút khách nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Bất chấp việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, doanh số Mitsubishi Xpander tại thị trường Việt Nam đạt 8.146 xe, tăng 2.727 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu xe này tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị cũng như vận hành cùng các chương trình ưu đãi liên tục được Toyota Việt Nam áp dụng Ảnh: Toyota

2. Mazda CX-5: 8.123 xe

Mazda CX-5 xếp thứ hai với 8.123 xe đến tay khách hàng trong nửa đầu năm 2026, tăng 739 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Không còn được Trường Hải (THACO AUTO) - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Mazda tại Việt Nam liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá như năm ngoái nhưng mức giá niêm yết cùng kiểu dáng bắt mắt, trang bị đa dạng, vận hành ổn định… vẫn giúp Mazda CX-5 giữ được sức hút Ảnh: Bá Hùng

3. Mitsubishi Xpander: 7.791 xe

Bất chấp việc gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là xe điện, Mitsubishi Xpander với bản nâng cấp, cải tiến vẫn tạo được sức hút với 7.791 xe bán ra trong nửa đầu năm 2026. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số Xpander giảm 396 xe Ảnh: Chí Tâm

Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026

4. Ford Ranger: 6.986 xe

Ford Ranger xếp thứ tư với 6.986 xe bán ra trong nửa đầu năm 2026, giảm 799 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đố, các phiên bản Ranger có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỉ đồng Ảnh: Bá Hùng

5. Mitsubishi Xforce: 6.299 xe

Sau khi có được những bước tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025, bước sang nửa đầu năm 2026 Mitsubishi Xforce tiếp tục giữ được sức hút. Nhờ việc được giảm giá thông qua các chương trình ưu đãi cùng và cơ cấu lại danh mục sản phẩm, doanh số Mitsubishi Xforce sau nửa đầu năm 2026 đạt 6.299 xe, tăng 1.724 xe so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: Bá Hùng

6. Ford Territory: 6.144 xe

Doanh số Ford Territory sau khi khép lại 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.144 xe, tăng 514 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu xe này được Ford trình làng bản cải tiến từ cuối năm ngoái, đồng thời điều chỉnh lại giá bán. Hiện tại, mẫu Crossover này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 747 - 875 triệu đồng Ảnh: Ford

7. Ford Everest: 6.101 xe

Mẫu xe thứ ba của Ford góp mặt trong danh sách này. Nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá từ Ford cũng như đại lý giúp doanh số Ford Everest sau nửa đầu năm 2026 đạt 6.101 xe, tăng 967 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Ford Everest có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, công nghệ, vận hành… đây cũng là những yếu tố giúp Everest tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

8. Toyota Innova Cross: 5.623 xe

Sự xuất hiện của thế hệ mới với thay đổi toàn diện từ thiết kế, trang bị đến vận hành giúp Toyota Innova Cross tìm lại sức hút tại thị trường Việt Nam. Doanh số mẫu MPV này sau nửa đầu năm 2026 đạt tới 5.623 xe, tăng 2.178 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng Ảnh: Toyota

9. Mitsubishi Destinator: 5.189 xe

Gia nhập thị trường Việt Nam mới được hơn nửa năm, Mitsubishi Destinator lập tức cho thấy sức hút với người tiêu dùng. Thiết kế hiện đại, thực dụng với 7 chỗ ngồi cùng hàng loạt trang bị, tính năng kèm giá bán khá hấp dẫn… giúp Destinator nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng. Mitsubishi Destinator được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối 2 phiên bản, giá bán từ 780 - 855 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

10. Hyundai Creta: 4.671 xe

Đại diện duy nhất của các thương hiệu xe Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này. Sau nửa đầu năm 2026, doanh số Hyundai Creta đạt 4.671 xe, tăng 1.508 xe so với tháng trước đó. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực làm mới mẫu mã sản phẩm cũng như liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía nhà phân phối. Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với giá bán từ 599 - 715 triệu đồng Ảnh: Hyundai



