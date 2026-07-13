10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất nửa đầu năm 2026

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Với hơn 8.000 xe bán ra, Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5 trở thành những mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất thị trường Việt Nam nửa đầu năm 2026, trong khi Hyundai Creta là đại diện duy nhất của các hãng xe Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này.
Bất chấp áp lực cạnh tranh từ xe điện, ô tô động cơ xăng, dầu vẫn hút khách tại Việt Nam. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, phần lớn các mẫu xe góp mặt trong 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất đều tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, Mitsubishi, Ford cho thấy sự áp đảo khi mỗi hãng đều có 3 mẫu xe góp mặt. Trong khi Hyundai Creta là đại diện duy nhất của các hãng xe Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này.
Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026:
1. Toyota Yaris Cross: 8.146 xe
2. Mazda CX-5: 8.123 xe
3. Mitsubishi Xpander: 7.791 xe
Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026
4. Ford Ranger: 6.986 xe
5. Mitsubishi Xforce: 6.299 xe
6. Ford Territory: 6.144 xe
7. Ford Everest: 6.101 xe
8. Toyota Innova Cross: 5.623 xe
9. Mitsubishi Destinator: 5.189 xe
10. Hyundai Creta: 4.671 xe
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