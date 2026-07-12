10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6.2026: Toyota Innova Cross dẫn đầu

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 6.2026 doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA đạt 31.104 xe, tăng 4% so với tháng 5.2026. Trong đó, cuộc đua vào top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 6.2026 chứng kiến khá nhiều sự xáo trộn.

Vị trí dẫn đầu là cuộc "đổi ngôi", khi Toyota Innova Cross vươn lên mạnh mẽ, đẩy Toyota Yaris Cross xuống vị trí thứ hai. Trong khi sự trở lại mạnh mẽ của Mitsubishi Xforce, Honda City cùng với màn góp mặt của Toyota Hilux cũng gián tiếp đẩy bộ đôi Ford Ranger, Everest xuống cuối bảng xếp hạng 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6.2026.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6.2026:

1. Toyota Innova Cross: 1.670 xe

Lần đầu tiên trong năm 2026, Toyota Innova Cross chiếm vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 5.2026. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.670 xe bán ra trong tháng 6.2026, tăng 937 xe so với tháng trước đó. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

2. Toyota Yaris Cross: 1.230 xe

Với 1.230 xe bán ra trong tháng 6.2026, giảm 200 xe so với tháng trước đó, Toyota Yaris Cross rơi xuống vị trí thứ hai trong danh sách ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 6.2026. Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

3. Mazda CX-5: 1.144 xe

Mazda CX-5 dậm chân ở vị trí thứ 3 khi bán được 1.144 xe trong tháng 6.2026, giảm 115 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng thời trang, hiện đại tích hợp nhiều công nghệ tính năng… là những yếu tố giúp Mazda CX-5 tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

4. Mitsubishi Xforce: 1.095 xe

Sau một tháng vắng bóng, Mitsubishi Xforce đánh dấu sự trở lại cuộc đua doanh số 1.095 xe bán ra, tăng 402 xe so với tháng trước đó. Với xu hướng khách hàng mua ô tô đang chuyển từ dòng sedan hạng các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ, Mitsubishi Xforce với kiểu dáng hiện đại cùng nhiều công nghệ tính năng, giá bán cạnh tranh tiếp tục tạo được sức hút. Mẫu SUV đô thị này hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 605 - 720 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

5. Mitsubishi Xpander: 1.051 xe

Mitsubishi Xpander rơi xuống vị trí thứ 5 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 6.2026. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.051 xe, giảm 185 xe so với tháng 5.2026. Bất chấp Xpander gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vẫn tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị và các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

6. Toyota Hilux: 1.000 xe

Lần thứ hai kể từ tháng 2.2026 Toyota Hilux góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam với 1.000 xe đến tay khách hàng trong tháng 6.2026, tăng 352 xe so với tháng trước đó. Sự thay đổi mang tính cách mạng về kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng… được xem là lý do giúp Hilux tìm lại sức hút với khách hàng mua xe bán tải tại Việt Nam. Mẫu bán tải này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, giá bán từ 632 - 903 triệu đồng Ảnh: Q.T

7. Honda City: 912 xe

Cùng với Toyota Hilux, mẫu sedan hạng B cũng đánh dấu sự trở lại cuộc đua doanh số ô tô động cơ đốt trong với 912 xe bán ra, tăng 486 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong năm 2026, Honda City góp mặt trong danh sách này. Áp lực cạnh tranh cùng sự suy giảm sức hút của dòng sedan nói chung khiến Honda City không còn giữ được sức hấp dẫn như trước đây. Dù vậy, những chương trình ưu đãi từ phía Honda, giúp doanh số Honda City được cải thiện. Mẫu xe này hiện được phân phối 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

8. Ford Ranger: 852 xe

Ford Ranger với doanh số đạt 852 xe, giảm 237 xe so với tháng 5.2026, rơi một mạch xuống vị trí thứ 8. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương với nhiều phiên bản khác nhau. Sức hút từ kiểu dáng, trang bị tính năng cùng khả năng vận hành mạnh mẽ… là những yếu tố giúp Ford Ranger tạo được sức hút. Với việc mới được bổ sung các phiên bản mới, Ford Ranger tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỉ đồng Ảnh: Bá Hùng

9. Ford Everest: 818 xe

Ford Everest tiếp tục góp mặt trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 6.2026, dù vậy so với tháng trước đó doanh số mẫu SUV 7 chỗ này chỉ đạt 818 xe, giảm 244 xe. Kết quả này nâng tổng lượng xe Everest bán ra sau sáu tháng đầu năm 2026 lên mức 6.101 xe, đồng thời là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam với giá bán từ 1,129 - 1,440 tỉ đồng Ảnh: Bá Hùng

10. Hyundai Creta: 787 xe

Sau thời gian dài vắng bóng, Hyundai Creta đánh dấu sự trở lại cuộc đua ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6.2026 với doanh số đạt 787 xe, tăng 91 xe so với tháng trước đó. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực làm mới mẫu mã sản phẩm cũng như liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía nhà phân phối. Dù vậy cộng dồn 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này mới chỉ đạt 4.671 xe. Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với giá bán từ 599 - 715 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng



