10 phim doanh thu cao nhất, James Cameron có 3 phim 2 tỉ đô

Danh sách 10 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất quy tụ những bom tấn đỉnh cao: Avengers: Endgame, Star Wars: The Force Awakens, Spider-Man: No Way Home, Jurassic World, The Lion King… Đáng chú ý, James Cameron là đạo diễn duy nhất có tới 3 siêu phẩm góp mặt trong danh sách đắt giá này: Titanic, Avatar, mới đây nhất là Avatar: The Way of Water và tất cả đều vượt mốc 2 tỉ USD.

Ra mắt vào cuối năm 2009, Avatar nhanh chóng trở thành “hiện tượng” tại phòng vé toàn cầu khi mang đến những thước phim 3D đầy chân thực, sống động. Siêu phẩm do James Cameron làm đạo diễn đưa người xem cùng Jake Sully (Sam Worthington đóng) bước vào hành trình khám phá hành tinh Pandora, nội dung xúc động xoay quanh tộc người Na’vi chống lại cuộc xâm lăng từ người trái đất. Avatar trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất nhiều năm trời trước khi bị mất danh hiệu này vào Avengers: Endgame hồi 2019. Tuy nhiên, sau khi được tái phát hành, tác phẩm nhanh chóng lấy lại ngôi vương phòng vé và hiện có mức doanh thu 2,923 tỉ USD, theo số liệu từ Box Office Mojo 20th Century Studios

Vị trí á quân thuộc về bom tấn siêu anh hùng Avengers: Endgame từng "oanh tạc" phòng vé toàn cầu hồi 2019. Tác phẩm nối tiếp các sự kiện của Avengers: Infinity War (2018), quy tụ biệt đội siêu anh hùng đình đám của Vũ trụ Điện ảnh Marvel: “Iron Man” Robert Downey Jr., “Captain America” Chris Evans, “Hulk” Mark Ruffalo, “Black Widow” Scarlett Johansson, “Thor” Chris Hemsworth… Vừa ra mắt, tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Anthony và Joe Russo đã xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé và vượt mặt Avatar để trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với thành tích 2,799 tỉ USD. Tuy nhiên, Avengers: Endgame chỉ chiếm giữ danh hiệu này đến tháng 3.2021 khi siêu phẩm của James Cameron tái phát hành tại thị trường Trung Quốc Marvel Studios

Đứng thứ 3 trong danh sách là một tác phẩm đỉnh cao khác của đạo diễn James Cameron: Titanic. Phát hành vào cuối năm 1997, siêu phẩm này làm lay động hàng triệu triệu khán giả khắp thế giới với chuyện tình lãng mạn nhưng đầy bi thương của cặp đôi Jack (Leonardo DiCaprio) và Rose (Kate Winslet) giữa vụ đắm tàu Titanic lịch sử. Khoảnh khắc hai nhân vật chính say đắm trên mũi tàu cùng giai điệu ngọt ngào, mãnh liệt của ca khúc My Heart Will Go On đã chạm đến trái tim của biết bao người xem. Titanic đạt được thành công vang dội về mặt thương mại lẫn phê bình, phim sở hữu khoản doanh thu ban đầu là 1,84 tỉ USD, trở thành siêu phẩm có doanh thu cao nhất trước khi bị Avatar phá vỡ kỷ lục hơn chục năm sau đó. Titanic hiện sở hữu tổng doanh thu khoảng 2,194 tỉ USD nhờ lượng bán vé thêm từ những lần tái phát hành 20th Century Studios

Sau 13 năm chờ đợi, Avatar: The Way of Water - phần tiếp theo của Avatar (2009), chính thức được trình làng hồi tháng 12.2022. Siêu phẩm của đạo diễn James Cameron khiến khán giả choáng ngợp với thế giới đại dương tuyệt đẹp trên hành tinh Pandora, dẫn dắt người xem vào hành trình gia đình Jake Sully - Neytiri đứng lên bảo vệ những người thân yêu và hành tinh tươi đẹp mà họ đang sống khỏi mối hiểm họa mới. Theo số liệu từ Box Office Mojo, Avatar: The Way of Water đã đạt mức doanh thu 2,116 tỉ USD trong tuần thứ 7 đổ bộ màn ảnh rộng và trở thành bộ phim ăn khách thứ 4 toàn cầu. Con số này được dự đoán sẽ còn tăng trong thời gian tới khi phim vẫn đang chiếu, cũng như vừa nhận 4 đề cử tại mùa Oscar 2023, trong đó bao gồm Phim hay nhất 20th Century Studios

Vị trí thứ 5 trong danh sách những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại thuộc về Star Wars: The Force Awakens. “Bom tấn” do đạo diễn J. J. Abrams cầm trịch thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả quốc tế nhờ sức hút của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao đồng thời quy tụ dàn sao chất lượng: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver… Star Wars: The Force Awakens công chiếu vào tháng 12.2015 và nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả và trở thành cái tên khuynh đảo phòng vé toàn cầu. Tác phẩm thu về khoảng 2,071 tỉ USD, phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé, trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2015 Lucasfilm

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Avengers: Infinity War với 2,052 tỉ USD. Đổ bộ màn ảnh rộng vào tháng 4.2018, “bom tấn” siêu anh hùng của anh em nhà Russo nhanh chóng bùng nổ phòng vé khi tiếp tục quy tụ dàn sao đắt giá: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth… cùng bối cảnh hoành tráng. Lần này, biệt đội Avengers cùng nhóm Vệ binh dải ngân hà cố gắng ngăn cản Thanos thu thập 6 viên đá vô cực và thực hiện âm mưu “xóa sổ” một nửa sự sống trong vũ trụ. Avengers: Infinity War tạo nên nhiều kỷ lục phòng vé và là siêu phẩm có doanh thu cao nhất năm 2018 đồng thời nhận được nhiều đề cử, giải thưởng quan trọng Marvel Studios

Spider-Man: No Way Home đứng vị trí thứ 7 với tổng doanh thu 1,921 tỉ USD, theo Box Office Mojo. Chuyện phim bắt đầu với việc Peter Parker (Tom Holland) bị lộ danh tính từ phần trước và nhờ Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dùng phép thuật để khiến mọi người không biết anh là Spider-Man. Tuy nhiên, Doctor Strange bị tật nói nhiều của Peter tác động mà vô tình khai mở đa vũ trụ, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt ác nhân. Người Nhện sau đó phải sửa sai bằng cách bắt các ác nhân này, trả chúng về đúng vũ trụ nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Ra mắt hồi tháng 12.2021, phim nhận được nhiều lời khen về cốt truyện, phân cảnh hành động, sức nặng cảm xúc và diễn xuất cùng “phản ứng hóa học” của dàn sao. Spider-Man: No Way Home cũng là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2021 Sony

Jurassic World (2015) là phim ăn khách thứ 8 trong lịch sử phòng vé với 1,671 tỉ USD. Tác phẩm do Chris Pratt, Bryce Dallas Howard đóng chính được phát hành vào tháng 6.2015 và nhận nhiều phản hồi tích cực từ các nhà phê bình, thậm chí có người coi đây là phần tiếp theo hay nhất của loạt phim Jurassic Park. Jurassic World là siêu phẩm có doanh thu cao thứ hai trong năm 2015 đồng thời là phần phim có doanh thu cao nhất của thương hiệu đình đám này. Hai phần sau của phim lần lượt phát hành vào năm 2018 và 2022 cũng đạt được thành công vang dội khi đều vượt mốc 1 tỉ USD Universal

The Lion King (2019) đứng thứ 9 trong danh sách với tổng doanh thu 1,663 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu. “Đứa con tinh thần” của đạo diễn Jon Favreau được làm lại từ bộ phim hoạt hình cùng tên do Disney phát hành hồi 1994. Phim là câu chuyện về Simba - chú sư tử nhỏ bước vào hành trình trở thành vị vua của vương quốc sau khi cha bị sát hại. Tác phẩm được công chiếu lần đầu tại Hollywood vào tháng 7.2019 và nhanh chóng trở thành phim có doanh thu cao thứ hai trong năm đó. The Lion King nhận nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình, trong đó bao gồm những lời khen ngợi về hiệu ứng hình ảnh, âm nhạc Disney

Cái tên cuối cùng trong danh sách 10 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất là The Avengers (2012) với 1,52 tỉ USD. Tác phẩm của đạo diễn Joss Whedon là bom tấn đầu tiên của Marvel cán mốc 1 tỉ USD đồng thời là phim điện ảnh ăn khách nhất năm. Phim nhận được nhiều lời khen về chỉ đạo, kịch bản, hiệu ứng hình ảnh, các phân cảnh hành động, diễn xuất… Trong The Avengers, Nick Fury - người đứng đầu SHIELD (một tổ chức gìn giữ hòa bình quốc tế) đã tập hợp các siêu anh hùng: Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow… thành một biệt đội tinh nhuệ để cùng chung tay ngăn chặn Loki - gã em trai độc ác của Thor, thực hiện âm mưu thôn tính trái đất. Thành công của tác phẩm tạo tiền đề cho ba phần tiếp theo: Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) Marvel Studios