10 sân bay đông khách nhất thế giới

Theo dữ liệu về sân bay toàn cầu do Hội đồng Sân bay quốc tế (ACI) công bố hôm qua 14.4, có khoảng 9,5 tỉ hành khách trên thế giới vào năm ngoái, tăng 3,8% so với năm 2019 và tăng 9% so với năm 2023. ACI đại diện cho lợi ích của 2.181 sân bay tại 170 quốc gia.



Sân bay bận rộn nhất thế giới một lần nữa thuộc về Hartsfield-Jackson Atlanta, Mỹ. Đây là nơi hãng bay Delta Air Lines đặt trụ sở, đã giữ vị trí số 1 trong 26 năm (27 năm có bảng xếp hạng), tụt hạng một lần vào năm 2020 khi lượng hành khách sụt giảm.

Hành khách ở sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: CNN

Sân bay quốc tế Dubai đã trở thành sân bay bận rộn thứ hai trên thế giới lần đầu tiên vào năm 2023 và giữ nguyên vị trí đó trong bảng xếp hạng top 10 mới nhất.

Ở vị trí số 3, lượng hành khách tại sân bay quốc tế Dallas Fort Worth đã tăng vọt 17% vào năm 2024 so với mức năm 2019 và tăng hơn 7% so với năm 2023. Tokyo Haneda và London Heathrow, sân bay thường xuyên vào top 10, lần lượt đứng ở vị trí số 4 và số 5.

Ở vị trí số 6, sân bay quốc tế Denver là ví dụ về lượng hành khách lớn tại các trung tâm của Mỹ, với mức tăng hơn 19% so với mức hành khách năm 2019 và tăng gần 6% so với năm 2023.

Các sân bay ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và New Delhi, Ấn Độ, lần lượt đứng thứ 7 và thứ 9. Ở vị trí thứ 8, lượng hành khách tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare vẫn giảm khoảng 5% so với mức năm 2019 (tăng khoảng 8% so với năm 2023).

Và đứng đầu top 10 trong bảng xếp hạng năm 2024 là sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, nơi chứng kiến bước nhảy vọt lớn nhất trong bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 21 năm 2023 lên thứ 10, với mức tăng trưởng lưu lượng khổng lồ 41%.

Theo ACI World, bước nhảy vọt đáng kể của sân bay này là nhờ "chính sách thị thực mở rộng, việc nối lại và mở rộng các chuyến bay quốc tế, cải tiến hoạt động và sự phục hồi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc".

ACI cho rằng, sự bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị, sự chậm trễ sản xuất từ các nhà sản xuất máy bay và các căng thẳng khác trong số những thách thức mà ngành phải đối mặt vào năm 2024. Nhưng triển vọng của ACI vẫn tích cực.

Vẫn còn bất ổn về địa chính trị và kinh tế ở phía trước, và ACI dự kiến những vấn đề này sẽ có một số tác động đến du lịch hàng không. Mức độ tác động như thế nào, đối với các lĩnh vực như năng lực của hãng hàng không hoặc nhu cầu của hành khách, vẫn là ẩn số.

"Rõ ràng là nếu bất ổn về thuế quan và mọi thứ vẫn tiếp diễn… thì điều đó có thể ảnh hưởng đến mức tăng trưởng mà chúng tôi đang dự đoán ngay bây giờ", đại diện ACI nói trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước trước khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng đợt thuế quan mới nhất của Mỹ.

10 sân bay bận rộn nhất thế giới về lưu lượng hành khách năm 2024:

1.Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL): 108,1 triệu hành khách; tăng 3,3% so với năm 2023

2.Dubai (DBX): 92,3 triệu hành khách; tăng 6,1% so với năm 2023

3.Dallas Fort Worth (DFW): 87,8 triệu hành khách; tăng 7,4% so với năm 2023

4.Tokyo Haneda (HND): 85,9 triệu hành khách; tăng 9,1% so với năm 2023

5.London Heathrow (LHR): 83,9 triệu hành khách; tăng 5,9% so với năm 2023

6.Denver (DEN): 82,4 triệu hành khách; tăng 5,8% so với năm 2023

7.Istanbul (IST): 80,1 triệu hành khách; tăng 5,3% so với năm 2023

8.Chicago O'Hare (ORD): 80 triệu hành khách; tăng 8,3% so với năm 2023

9.New Delhi (DEL): 77,8 triệu hành khách; tăng 7,8% so với năm 2023

10.Phố Đông Thượng Hải (PVG): 76,8 triệu hành khách; tăng 41% so với năm 2023.