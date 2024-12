10 sự kiện nổi bật của Đại học Duy Tân trong năm 2024

Đây là động lực lớn lao để ĐH Duy Tân bước tiếp trên hành trình mới với niềm hân hoan và sự tự tin tiếp tục nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm tiếp tới. Hãy cùng điểm qua 10 sự kiện nổi bật mà ĐH Duy Tân đạt được trong năm 2024 vừa qua:

Chuyển Trường ĐH Duy Tân thành ĐH Duy Tân

Trong Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường ĐH Duy Tân (11.11.1994 - 11.11.2024), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định chuyển trường ĐH Duy Tân thành ĐH Duy Tân vào ngày 10.11.2024. Hiện nay, ĐH Duy Tân là một trong 9 ĐH của Việt Nam và cũng là cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập đầu tiên (và duy nhất tính đến nay) ở Việt Nam được chuyển đổi mô hình thành ĐH. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng thành quả của ĐH Duy Tân trên chặng đường phát triển với nhiều đóng góp vào công tác đào tạo nhân lực cho cả nước. Sự ra đời và phát triển của ĐH Duy Tân góp phần làm thay đổi cơ cấu công tư trong hệ thống các trường đại học, thay đổi diện mạo của giáo dục đại học, đem lại nhiều việc làm cho các nhà khoa học và cơ hội học tập cho rất nhiều người học, góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo của đất nước.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường ĐH Duy Tân thành ĐH Duy Tân

ĐH Duy Tân xếp hạng 495 trong các ĐH Tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2025

ĐH Duy Tân có mặt trên nhiều bảng xếp hạng thế giới với vị trí cao, cụ thể trên Bảng Xếp hạng các ĐH Tốt nhất thế giới của QS (QS World University Rankings 2025), ĐH Duy Tân đứng vị trí 495 thế giới (tăng từ vị trí =514 thế giới năm 2024). Nhà trường cũng đang nằm trong Top 100+ (vị trí 127 châu Á) và vị trí 26 Đông Nam Á theo QS Asia University Rankings 2025. Ở bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2025, ĐH Duy Tân nằm trong Top 600+ ĐH Tốt nhất Thế giới. Mới đây nhất, Times Higher Education (THE) cũng đã công bố Bảng Xếp hạng Học tập Trực tuyến năm 2024. Trong tổng số 56 ĐH được xếp hạng trên toàn thế giới với các giải Vàng, Bạc và Đồng, Việt Nam có duy nhất ĐH Duy Tân nằm trong bảng xếp hạng này với giải Đồng về Học tập Trực tuyến. Cũng trong năm 2024, nhóm Cơ sở dữ liệu ĐH của Study Abroad Aide (SAA) đã công bố bảng xếp hạng các ĐH có giá trị tốt nhất thế giới dành cho sinh viên quốc tế - World Best Value University Rankings 2024 for International Students. Việt Nam có 72 trường ĐH vào bảng xếp hạng này và ĐH Duy Tân thuộc Top 7% thế giới.

Việt Nam được chọn đăng cai hội nghị hàng đầu thế giới về Vật lý Toán - ICMP năm 2027 tại ĐH Duy Tân

Ngày 6.7.2024, Hội Vật lý Toán quốc tế (International Association of Mathematical Physics - IAMP) chính thức lựa chọn ĐH Duy Tân ở Việt Nam làm địa điểm tổ chức Hội nghị Vật lý Toán quốc tế (International Congress of Mathematical Physics - ICMP) diễn ra vào năm 2027. Đây là sự kiện quan trọng bậc nhất của cộng đồng Vật lý Toán thế giới, được tổ chức 3 năm một lần với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học uy tín, trong đó có nhiều nhà khoa học đã từng nhận các giải thưởng Nobel, Fields,…

ĐH Duy Tân được đánh giá là đảm bảo chất lượng cao để Hội nghị ICMP có thể diễn ra thành công với nhiều điều kiện cần và đủ, trong đó có thực tế ĐH Duy Tân đã là địa điểm uy tín cho nhiều cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính phủ và phi chính phủ (ví dụ: UNWTO, SEAMEO, Bộ GD&ĐT của Việt Nam, P2A…) lựa chọn để tổ chức các sự kiện, nghi lễ, hội nghị và hội thảo tầm cỡ quốc tế.

Nhiều sự kiện lớn mang tầm vóc quốc tế đã được tổ chức tại ĐH Duy Tân

Lần đầu tiên Hội nghị SAP lớn bậc nhất châu Á được tổ chức ở Việt Nam và tại ĐH Duy Tân

Hội nghị Cộng đồng Học thuật SAP khu vực châu Á - Thái Bình Dương-Nhật Bản (APJ) 2024 đã chính thức diễn ra tại ĐH Duy Tân, Việt Nam từ ngày 8-12.7.2024. Đây là Hội nghị thường niên về SAP ERP lớn bậc nhất châu Á, kết nối các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các giảng viên từ khắp thế giới về chia sẻ những phương pháp, cách thức cùng các ý tưởng tốt nhất để tích hợp phần mềm SAP vào hoạt động giảng dạy, huấn luyện, và đào tạo. Hơn 150 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, giảng viên đại học, nghiên cứu viên đến từ các đại học uy tín trên thế giới như: ĐH Melbourne (Úc), ĐH Victoria (Úc), ĐH Sydney (Úc), ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc), ĐH Quốc gia Singapore (NUS), ĐH Duy Tân,... đã cùng nhau tham gia các buổi tọa đàm, thảo luận về các chủ đề như Tính bền vững (Sustainability) và Trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh, để cùng nhau khám phá các phương pháp giảng dạy tốt nhất. Cũng trong cuộc thi SAP ERPsim Student Competition 2024 (SAP ERPsim) - VIETNAM năm 2024, sinh viên Duy Tân đã giành ngôi vị Vô địch SAP ERPsim với kết quả và hiệu suất xuất sắc khi điều hành một doanh nghiệp trong môi trường ảo ERP. Với thành tích này, sinh viên ĐH Duy Tân sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự SAP ERPsim châu Á - Thái Bình Dương 2025.

TS Karina Montilla Edmonds - Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Toàn cầu, Liên minh ĐH và Học viện SAP, SAP SE phát biểu trước nhiều đại biểu từ khắp thế giới

Nhiều nhà khoa học của ĐH Duy Tân trong Top 10.000 Thế giới

Các nhà khoa học của ĐH Duy Tân tiếp tục giữ các vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng nhà khoa học Việt Nam và thế giới 2024, theo Research.com:

PGS.TS.Bùi Quốc Tính được xếp vị trí thứ 3 Việt Nam và 462 thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí & Hàng không Vũ trụ,

được xếp vị trí thứ 3 Việt Nam và 462 thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí & Hàng không Vũ trụ, TS Anand Nayyar được xếp hạng 2 tại Việt Nam và 6.968 thế giới trong lĩnh vực Khoa học Máy tính,

được xếp hạng 2 tại Việt Nam và 6.968 thế giới trong lĩnh vực Khoa học Máy tính, TS Trần Nguyễn Hải xếp vị trí thứ 2 Việt Nam và 4.904 thế giới ở lĩnh vực Môi trường,

xếp vị trí thứ 2 Việt Nam và 4.904 thế giới ở lĩnh vực Môi trường, TS Hoàng Nhật Đức có vị trí xếp hạng thứ 4 Việt Nam và 7.892 thế giới trong lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Ở bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2024 Ranking - Các Ngôi sao Khoa học Đang lên của Thế giới 2024 đã ghi nhận 2 trong 4 nhà khoa học Việt Nam đến từ ĐH Duy Tân là:

TS Trần Nguyễn Hải , xếp hạng 553, và

, xếp hạng 553, và TS Hoàng Nhật Đức, xếp hạng 776.

2 nhà khoa học này cũng thuộc Top 10.000 Nhà khoa học có Tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2024 theo Nhà xuất bản Elsevier với các vị trí: TS Trần Nguyễn Hải xếp hạng 4.125 thế giới và TS Hoàng Nhật Đức xếp hạng 5.457 thế giới.

TS. Hoàng Nhật Đức (ảnh trái) và TS. Trần Nguyễn Hải trong Top 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới (theo Elsevier)

Nhà khoa học ĐH Duy Tân đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành Vật lý, định hình nhóm nghiên cứu mạnh

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS), ĐH Duy Tân là một trong 45 Giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức công nhận đạt chuẩn trong năm 2024. Bắt đầu theo đuổi hướng nghiên cứu về Lý thuyết Cấu trúc các Hạt nhân bị Kích thích (Hạt nhân Nóng) từ giai đoạn làm nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ, GS.TS. Nguyễn Quang Hưng đã mở ra rất nhiều hướng nghiên cứu chuyên sâu hữu ích trong lĩnh vực Vật lý Hạt nhân cũng như các hướng nghiên cứu về khảo cổ học sau này.

GS.TS Nguyễn Quang Hưng nhận Giấy Chứng nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành Vật lý năm 2024

Sinh viên ĐH Duy Tân Vô địch nhiều cuộc thi Robot, Hackathon, SAP ERPsim, Thiết kế game, Công nghệ thực phẩm,…

Năm 2024 chứng kiến chiến thắng của sinh viên Duy Tân với nhiều giải thưởng cao trên các "đấu trường" trí tuệ, tiêu biểu:

Giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, và giải Ý tưởng Sáng tạo tại Cuộc thi "ROBOG 2024" toàn quốc và đội giành giải cao nhất đã chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tham dự vòng Chung kết Thế giới sẽ diễn ra vào tháng 2.2025 tại Trung Quốc.

toàn quốc và đội giành giải cao nhất đã chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tham dự vòng Chung kết Thế giới sẽ diễn ra vào tháng 2.2025 tại Trung Quốc. Giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ "Innovation Tech Challenge 2024" do Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt triển khai năm 2024. Đây là lần thứ 2, sinh viên ĐH Duy Tân giành giải cao nhất của cuộc thi này, khi năm 2023, sinh viên của Trường cũng đã giành cả giải Nhất và Nhì.

do Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt triển khai năm 2024. Đây là lần thứ 2, sinh viên ĐH Duy Tân giành giải cao nhất của cuộc thi này, khi năm 2023, sinh viên của Trường cũng đã giành cả giải Nhất và Nhì. Giải Nhất Cuộc thi ASEAN Green Entrepreneurship Hackathon 2024 - Hackathon Khởi nghiệp Xanh ASEAN 2024 với sản phẩm "Chân giả Chủ động" có giá thành phải chăng nhưng chất lượng cao, phù hợp với các yêu cầu của người khuyết tật Việt Nam.

2024 với sản phẩm có giá thành phải chăng nhưng chất lượng cao, phù hợp với các yêu cầu của người khuyết tật Việt Nam. Giải Nhất khối thi Phần mềm Mã nguồn Mở trong Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33.

trong lần thứ 33. Giải Nhì - cũng là giải thưởng cao nhất được trao cho Khối Kỹ thuật - Công nghệ do Tổng hội Xây dựng Việt Nam trực tiếp chấm điểm tại Giải thưởng Loa Thành 2024 .

. 1 giải Toàn năng, 1 giải Nhì và 4 giải Ba ở đa dạng các phần thi của Festival Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần thứ XIV, 2024.

lần thứ XIV, 2024. Giải Nhất và Nhì lĩnh vực Thiết kế Đồ họa Game tại Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thiết kế đồ họa và Lập trình game toàn quốc năm 2024".

tại Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thiết kế đồ họa và Lập trình game toàn quốc năm 2024". Giải thưởng "Áp dụng Công nghệ Đổi mới" với đồ án Thiết kế Môi trường Game 3D "Extrusion: A Cardinal Sin Tale" tại Hội thảo Khoa học Quốc gia về "Đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa" diễn ra vào ngày 12.9.2024 tại ĐH Kiến trúc Hà Nội.

với đồ án Thiết kế Môi trường Game 3D "Extrusion: A Cardinal Sin Tale" tại Hội thảo Khoa học Quốc gia về "Đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa" diễn ra vào ngày 12.9.2024 tại ĐH Kiến trúc Hà Nội. Giải Nhất "Các đề tài và giải pháp công nghệ trong chế biến" tại Chung kết Cuộc thi "Công nghệ chế biến sau thu hoạch" 2024 với sản phẩm "Trà nở hoa nghệ thuật từ hoa súng xanh"…

Sinh viên Duy Tân ghi dấu ấn ở khắp các lĩnh vực đào tạo của nhà trường trong năm 2024

ĐH Troy đặt Văn phòng Đại diện tại ĐH Duy Tân

Đánh dấu 10 năm liên kết hợp tác mang đến nhiều hiệu quả trong triển khai chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng Mỹ của ĐH Troy trong Chương trình American Degree Program (ADP), ngày 10.11.2024, ĐH Troy đã chính thức đặt Văn phòng Đại diện tại ĐH Duy Tân, số 3 Quang Trung, TP.Đà Nẵng. Chương trình ADP được triển khai tại ĐH Duy Tân từ năm 2014 với mục tiêu mang đến những chương trình giáo dục đại học chất lượng cao, mang tầm vóc quốc tế cho sinh viên Việt Nam ngay tại Đà Nẵng. Hiện nay, chương trình có 3 ngành đào tạo, bao gồm:

Khoa học Máy tính - Computer Science,

Quản trị Kinh doanh - Management, và

Quản trị Du lịch & Khách sạn - Hospitality Management.

Sinh viên được học tập theo giáo trình nguyên bản của ĐH Troy dưới sự giảng dạy trực tiếp của các giáo sư đến từ ĐH Troy cùng nhiều giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm khác tại Việt Nam. Sinh viên có 2 lộ trình học tập gồm:

Học toàn thời gian 4 năm tại ĐH Duy Tân (Việt Nam), và

Chuyển tiếp để học và tốt nghiệp tại ĐH Troy (Mỹ) từ năm thứ 2 trở đi khi đạt đủ các điều kiện trong quá trình học tập ban đầu ở ĐH Duy Tân.

GS.TS Jack Hawkins - Chủ tịch ĐH Troy khai trương Văn phòng Đại diện của ĐH Troy ở ĐH Duy Tân

Ra mắt "Mô phỏng đào tạo kỹ thuật ô tô thông minh" và Thương mại hóa sản phẩm eCPR vì cộng đồng

Ngày 26.9.2024, ĐH Duy Tân đã ra mắt sản phẩm khoa học công nghệ: "Mô phỏng và tương tác toàn diện trong đào tạo kỹ thuật ô tô thông minh". Đây là kết quả của một dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (CVS), ĐH Duy Tân. Sản phẩm được thiết kế để giúp sinh viên thay vì chỉ học lý thuyết sẽ được thực hành trực tiếp trên công nghệ mô phỏng và tương tác toàn diện để tiếp thu các kiến thức kỹ thuật và cơ khí ôtô.

ĐH Duy Tân cũng đã tiếp nhận đơn hàng đầu tiên với 10 máy eCPR - Máy Hỗ trợ Huấn luyện Kỹ năng hồi sinh tim phổi (Cardiopulmonary Resuscitation) và chính thức bàn giao cho Tổ chức Giáo dục sức khỏe Wellbeing vào ngày 7.3.2024.

Máy eCPR do ĐH Duy Tân chế tạo đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Bằng Sáng chế và nhận được sự quan tâm, ứng dụng từ nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sơ cấp cứu, đào tạo Y khoa.

Sản phẩm "Mô phỏng và tương tác toàn diện trong đào tạo Kỹ thuật ô tô thông minh" và máy eCPR - Máy hỗ trợ huấn luyện kỹ năng hồi sinh tim phổi của DTU

Nhiều hoạt động gắn kết tình quân - dân với Lữ đoàn 146, đơn vị bảo vệ quần đảo Trường Sa

Ngày 9.11.2024, Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 Hải quân và ĐH Duy Tân đã chính thức kết nghĩa để cùng nhau chia sẻ và đồng hành trong nhiều hoạt động tới đây. Trước đó, ĐH Duy Tân đã đến thăm và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 146 vào các dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Trong các công tác thiện nguyện trong năm 2024, ĐH Duy Tân đã đến thăm và trao tặng 100 triệu đồng cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐH Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. ĐH Duy Tân cũng dành nhiều học bổng có giá trị nhân văn như: cho con gái cựu binh Gạc Ma, cho cô học trò mồ côi sau cơn bão Chanchu,…

ĐH Duy Tân kết nghĩa với Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 Hải quân (ảnh trên) và trao Học bổng cho con gái cựu binh Gạc Ma