10 tháng, TKV đạt doanh thu 137.157 tỉ đồng

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc TKV chỉ đạo tại hội nghị

Theo TKV, sản xuất, tiêu thụ than tháng 10 cơ bản đảm bảo sản lượng đề ra. Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt 3 triệu tấn; có 21/22 đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng than nguyên khai; than tiêu thụ đạt 3,645 triệu tấn, bằng 91% kế hoạch tháng…

Lũy kế 10 tháng, sản xuất than nguyên khai của TKV đạt trên 30 triệu tấn, bằng 79,1% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 37,76 triệu tấn, bằng 75,5% kế hoạch năm… 10 tháng đầu năm, doanh thu toàn TKV ước đạt 137.157 tỉ đồng.

Cũng trong tháng 10.2024, các đơn vị trong TKV đã phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm sản xuất quý 4, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân, người lao động toàn tập đoàn.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc TKV, đề nghị các đơn vị tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn phòng chống mưa bão trước dự báo tháng 11 vẫn còn mưa nhiều.

Tổng giám đốc TKV đề nghị các đơn vị sản xuất than chủ động, linh hoạt tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị,… nhằm tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,9 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 4,06 triệu tấn than...