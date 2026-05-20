100% căn hộ Persa Place có chủ: Springville hai lần ‘bán sạch’ tại Nhơn Trạch

Cuối tuần rồi, sự kiện mở bán chính thức Persa Place diễn ra bùng nổ, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư đến từ TP.HCM, Đồng Nai, các tỉnh thành lân cận, và cả Hà Nội. Không khí sôi động được ghi nhận từ rất sớm, phản ánh đúng sức nóng của một dự án được mong chờ nhất khu vực.

Toàn bộ 420 căn hộ được giao dịch thành công ngay trong buổi sáng mở bán

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, toàn bộ 420 căn hộ của Persa Place đã chính thức tìm thấy chủ nhân chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Phần lớn khách tham dự là nhóm người mua đã nghiên cứu kỹ lưỡng sản phẩm. Nhiều khách hàng chia sẻ đã theo dõi dự án từ lâu và chuẩn bị sẵn tài chính để chốt giao dịch ngay khi sự kiện bắt đầu.

Thành tích ấn tượng này đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Springville tạo nên hiện tượng "cháy hàng" chỉ trong chưa đầy 12 tháng. Năm ngoái, phân khu thấp tầng của dự án cũng từng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ đạt 97% ngay trong ngày đầu ra mắt, và nhanh chóng "sold-out" (bán hết) chỉ trong vòng một tháng.

Lực hút từ chuẩn sống quốc tế và giải pháp tài chính ưu việt

Sức hút của Persa Place không chỉ đến từ yếu tố thị trường mà còn được bảo chứng bởi giá trị nội tại xuất sắc của dự án và uy tín vững chắc từ Gamuda Land.

Là tòa tháp cao tầng đầu tiên được ra mắt, Persa Place được định vị là "tâm điểm" kích hoạt nhịp sống sôi động cho toàn bộ khu đô thị sân bay chuẩn quốc tế Springville quy mô 18,2 ha. Nằm trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng (DT25B), dự án tích hợp hoàn hảo không gian an cư, thương mại, cảnh quan và hệ tiện ích nội khu hiện đại.

Persa Place cung cấp 420 căn hộ và 9 căn shophouse giới hạn, thiết kế linh hoạt từ 1 đến 3 phòng ngủ (diện tích 38 - 105m2), đáp ứng trọn vẹn cácnhu cầu từ an cư cho đến đầu tư dài hạn và khai thác cho thuê.

Persa Place là phân khu cao tầng đầu tiên của Springville - khu đô thị sân bay nổi bật bậc nhất Nhơn Trạch hiện nay

Một trong những yếu tố tạo sức hút mạnh là mặt bằng giá hấp dẫn, được các đại lý đánh giá là khá "mềm". Chủ đầu tư cũng thiết kế các giải pháp tài chính linh hoạt và "dễ thở". Với phương thức thanh toán chuẩn, người mua chỉ cần 10% vốn tự có để ký hợp đồng mua bán; sau đó, thanh toán chỉ từ 5% đến 10% mỗi quý. Tiến độ thanh toán này được kéo dài cho đến thời điểm bàn giao nhà, dự kiến vào quý 3/2028. Với nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, ngân hàng đối tác hỗ trợ cho vay đến 80% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng; kèm lãi suất hỗ trợ từ chủ đầu tư tối đa 9%/ năm trong 18 tháng kể từ ngày của đợt giải ngân đầu tiên cho khoản vay từ 60% giá bán trở lên. Điều này đồng nghĩa trong hai năm đầu, khách hàng hoàn toàn trút bỏ được áp lực trả nợ. Ngược lại, nhà đầu tư có sẵn dòng tiền mạnh có thể lựa chọn phương án thanh toán nhanh để được hưởng mức chiết khấu trực tiếp 7%, cộng với các khoản ưu đãi khác, tổng chiết khấu có thể lên đến 11% - khoản lợi nhuận "bỏ túi" đáng kể ngay tại thời điểm giao dịch.

Ngoài ra, niềm tin của khách hàng vào Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản với những dấu ấn phát triển là các đại đô thị đã hoàn thiện như Gamuda City (Hà Nội) hay Celadon City (TP.HCM) - cũng là yếu tố then chốt thúc đẩy khách hàng quyết định "xuống tiền".

Lực đẩy vĩ mô và tiềm năng bứt phá

Sức nóng của Persa Place còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ những chuyển động vĩ mô mang tính bước ngoặt của khu vực.

Sự kiện Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam (từ ngày 30.4.2026) cũng mở ra một chương mới. Trong bức tranh đó, Nhơn Trạch nổi lên như một cực tăng trưởng chiến lược, hưởng lợi trực tiếp từ lợi thế công nghiệp, logistics và đặc biệt là hệ thống hạ tầng liên vùng đang được triển khai đồng bộ (cầu Nhơn Trạch, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...).

Nhơn Trạch hưởng lợi từ loạt hạ tầng trọng điểm kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: đường DT25B kết nối Vành đai 3 với QL51

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ việc "siêu" dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn tăng tốc về đích. Khi sân bay hoàn thiện kỹ thuật và bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm, đây sẽ là cú hích lớn nhất cho toàn khu vực, kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở, thương mại và dịch vụ. Chỉ riêng giai đoạn đầu, sân bay đã cần khoảng 14.000 nhân sự trực tiếp cùng hàng chục nghìn lao động thuộc hệ sinh thái logistics, hàng không và công nghiệp phụ trợ.

Bên cạnh đó, Đồng Nai hiện là một trong những thủ phủ công nghiệp lớn nhất cả nước với gần 1.600 dự án FDI đang hoạt động, kéo theo cộng đồng chuyên gia và lực lượng lao động tri thức đông đảo. Đây cũng là nhóm cư dân mục tiêu mà Springville và Persa Place hướng đến trong dài hạn.

Sự kiện mở bán đã đánh dấu thêm một cột mốc thành công khi toàn bộ số căn hộ cao tầng tại Persa Place đã tìm thấy chủ nhân. Tuy nhiên, "sức nóng" của khu đô thị sân bay chuẩn quốc tế Springville vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lượng lớn khách hàng quan tâm chưa kịp sở hữu căn hộ đợt này đang sẵn sàng chờ đón các phân khu tiếp theo, hứa hẹn tiếp tục những làn sóng bùng nổ trong thời gian tới.