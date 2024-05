100 cảnh sát tham gia chữa cháy kho hàng ở Thủ Đức

Ngày 2.5, UBND P.Phước Long B (TP.Thủ Đức) có báo cáo gửi UBND TP.Thủ Đức về vụ cháy kho hàng trên đường D6, P.Phước Long B vào đêm 1.5.

Theo báo cáo, nơi xảy ra hỏa hoạn là kho hàng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu KingFish (kho hàng hải sản) và kho chứa thiết bị gia đình Basics.

Hiện trường vụ cháy kho hàng D.K

Vào khoảng 20 giờ 40 ngày 1.5, kho hàng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu KingFish (đường D6, khu phố 6, P.Phước Long B) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Tiếp nhận tin báo, Công an P.Phước Long B phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.Thủ Đức và một số đội Cảnh sát PCCC khác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM điều 17 phương tiện chữa cháy cùng 100 cảnh sát xuống hiện trường, dập tắt đám cháy.

Dãy nhà kho ở Thủ Đức cháy dữ dội trong đêm

Trong quá trình tham gia chữa cháy, 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương, được khẩn trương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng nay (2.5), tình hình sức khỏe 2 chiến sĩ đã ổn định trở lại.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, kho hàng Công ty TNHH xuất nhập khẩu KingFish bị cháy 40/300 m2 và kho chứa thiết bị gia đình Basics bị cháy 20/400 m2 và chưa thống kê thiệt hại về tài sản. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được kho chứa bia bên cạnh 2 kho hàng xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy kho hàng đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.