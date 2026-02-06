100% cử tri tín nhiệm Viện trưởng Lê Văn Đông ứng cử ĐBQH khóa XVI

Chiều 5.2, UBND phường Sài Gòn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI đối với ông Lê Văn Đông (50 tuổi), Viện trưởng Viện KSND TP.HCM.

Tiểu sử ông Lê Văn Đông ĐỒ HỌA: VIỆN KSND TP.HCM

Tại hội nghị, ban tổ chức thông tin đến cử tri về việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được thực hiện theo quy định của luật Bầu cử ĐBHQ và đại biểu HĐND.

Cạnh đó, ban tổ chức thông tin tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, công khai danh sách và tóm tắt tiểu sử ông Lê Văn Đông, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Viện trưởng Lê Văn Đông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, quá trình công tác, các cử tri nơi cư trú đánh giá ông Lê Văn Đông là lãnh đạo trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng lực vượt trội, đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy Viện KSND thành phố theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025, được tặng “Cờ thi đua Chính phủ”; tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ mới về thí điểm Viện KSND khởi kiện bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công với những kết quả rất nổi bật.

Ông Lê Văn Đông phát biểu ẢNH: VIỆN KSND TP.HCM

Song song đó, ông Lê Văn Đông luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các hoạt động tại nơi cư trú.

Bản thân ông Lê Văn Đông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng, Chiến sĩ thi đua ngành kiểm sát nhân dân, nhiều năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng nhiều hình thức khen thưởng của Viện KSND tối cao và địa phương.

Qua đó, ông Lê Văn Đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử ĐBQH và mong rằng ông tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng.

Luôn lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri trước Quốc hội

100% cử tri đã biểu quyết thống nhất, tín nhiệm ông Lê Văn Đông ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: VIỆN KSND TP.HCM

Tại buổi lễ, ông Võ Quang Huy, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM đại diện cho Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo Viện và công chức Viện KSND TP.HCM nhận xét ông Lê Văn Đông có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực, đoàn kết, thể hiện tư duy chiến lược, sự quyết liệt và nhạy bén trong quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý các tình huống khó, phức tạp, có năng lực, chuyên môn cao trong mọi lĩnh vực.

Tại hội nghị, 92/92 cử tri (100% cử tri) đã biểu quyết thống nhất, tín nhiệm ông Lê Văn Đông ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết thúc hội nghị, ông Lê Văn Đông đã gửi lời cảm ơn đến sự tín nhiệm của cử tri phường Sài Gòn. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn của ông đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Đông bày tỏ sẽ luôn rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong quá trình công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi nhận được sự tin tưởng từ nhân dân bầu làm ĐBQH, ông Đông cam kết thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, lắng nghe phản ánh trung thực ý kiến của cử tri trước Quốc hội.