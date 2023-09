100 huyện, thành phố miền Bắc nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 27.9 đến 14 giờ ngày 28.9) tại khu vực các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Thải (Sơn La) 148,8 mm; Thanh Lương (Hòa Bình) 216,4 mm; Tà Si Láng (Yên Bái) 221 mm...

Nước lũ tại H.Mù Cang Chải (Yên Bái) hồi tháng 8 vừa qua VÀNG A THÀO

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, tại khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 100 huyện, thị xã, thành phố thuộc khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Chi tiết các huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều tối 28.9 đến sáng 29.9 khu vực đồng bằng, trung du, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Từ chiều 29.9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh.

Ngoài ra, trong đêm 28.9 và sáng 29.9, các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, có nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).