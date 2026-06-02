100 năm ngày sinh Marilyn Monroe: 'Huyền thoại tóc vàng' thách thức Hollywood

Marilyn Monroe bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi bỏ việc ở một nhà máy và nhuộm tóc màu vàng bạch kim nổi tiếng Ảnh: AFP

Tại Nhà hát Trung Hoa lịch sử, nơi dấu tay của Marilyn Monroe được lưu giữ trang trọng bên cạnh bạn diễn Jane Russell trong bộ phim kinh điển Gentlemen Prefer Blondes (1953), hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung tại đây để cùng hát vang bài Happy Birthday. Giai điệu này lập tức gợi nhắc về màn chúc mừng sinh nhật đầy tình tứ và nổi tiếng mà bà từng dành cho cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Để tri ân nữ minh tinh, một trăm bông hồng đỏ thắm cùng chiếc bánh sinh nhật lớn đã được đặt tại đây, biến điểm du lịch mang tính biểu tượng này thành một không gian ngập tràn ký ức.

Theo ghi nhận từ các hãng thông tấn quốc tế và tờ Bangkok Post, bầu không khí hoài niệm đã lan tỏa từ cuối tuần qua khi Bảo tàng Học viện mở cửa triển lãm mang tên Marilyn Monroe: Biểu tượng Hollywood. Đây là dịp hiếm hoi công chúng được tiếp cận một cách trọn vẹn về sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng lẫn cuộc đời ngắn ngủi, đầy sóng gió của bà.

Vụt sáng thành siêu sao toàn cầu vào những năm 1950, nhưng bi kịch đã gọi tên Marilyn Monroe khi bà qua đời tại nhà riêng ở Brentwood vào tháng 8.1962, khi vừa tròn 36 tuổi. Để tưởng nhớ tài năng của bà, Bảo tàng Học viện tổ chức các buổi chiếu đặc biệt suốt cả tháng, đưa khán giả sống lại với các tác phẩm đồ sộ như The Asphalt Jungle (1950), Niagara (1953), The Seven Year Itch (1955), Some Like It Hot (1959) và The Misfits (1961).

Từ những hiện vật vô giá đến góc khuất cuộc đời Marilyn Monroe

Triển lãm dự kiến kéo dài đến tháng 2.2027, trưng bày hàng trăm hiện vật gốc vốn rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tâm điểm của cuộc triển lãm chính là chiếc váy hồng huyền thoại mà Monroe đã mặc trong màn trình diễn bài hát Diamonds Are a Girl's Best Friend. Bên cạnh đó, vào ngày 4.6 tới, phiên đấu giá đặc biệt mang tên 100 năm Marilyn do Julien's Auctions tổ chức cũng sẽ đưa gần 200 món đồ lưu niệm của bà lên sàn. Từ những bức ảnh chưa từng công bố, kịch bản có bút tích ghi chú từ bộ phim dang dở cuối cùng Something's Got to Give, cho đến những vật dụng cá nhân vô cùng "đời" như công thức nấu ăn viết tay hay thỏi son Elizabeth Arden cũ của bà.

Ít ai biết rằng, phía sau một "biểu tượng quyến rũ" làm điên đảo hàng triệu đàn ông là một cuộc đời chịu nhiều "vết sẹo" từ tuổi thơ. Sinh ra ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 1.6.1926, Monroe trải qua những năm tháng ấu thơ bất ổn khi phải chuyển hết từ trại trẻ mồ côi này đến nhà nuôi dưỡng khác, trước khi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên năm 16 tuổi để tìm chỗ bấu víu.

Cú rẽ định mệnh đến vào năm 1944, khi bà đang làm việc trong một nhà máy sản xuất phục vụ Thế chiến thứ hai. Một nhiếp ảnh gia quân đội vô tình chụp lại khoảnh khắc cô gái có mái tóc nâu đứng trên dây chuyền sản xuất. Ngay sau đó, bà bước chân vào làng mẫu, ly hôn chồng và đưa ra quyết định lịch sử: Nhuộm mái tóc của mình thành màu vàng bạch kim, màu tóc đã thay đổi hoàn toàn số phận của bà và cả lịch sử điện ảnh thế giới. Bà ký hợp đồng đầu tiên với Fox, và đến năm 30 tuổi đã khẳng định vị thế ngôi sao không thể thay thế.

Người đàn bà đi trước thời đại

Thế nhưng, nếu chỉ nhìn Marilyn Monroe như một "búp bê tóc vàng" thì đó là một sự bất công lớn. Đằng sau hậu trường, bà là người phụ nữ có ý chí sắt đá: tự thành lập công ty sản xuất riêng, theo học tại Trường Actors Studio danh tiếng ở New York (Mỹ) và sẵn sàng tuyên chiến với các "ông lớn" độc quyền tại Hollywood.

Vào những năm 1950, khi đang thuộc quyền quản lý của hãng 20th Century Fox, Monroe đã thẳng thừng từ chối vai diễn trong bộ phim ca nhạc The Girl in Pink Tights. Lý do rất đơn giản nhưng đầy quyết liệt: Bà cho rằng kịch bản quá tầm thường, và mức lương của bà thấp hơn ba lần so với bạn diễn nam Frank Sinatra là một sự sỉ nhục, bất công.

Đáng trân trọng hơn, hơn nửa thế kỷ trước khi phong trào #MeToo bùng nổ làm rung chuyển và thanh lọc ngành giải trí toàn cầu, Marilyn Monroe đã là người tiên phong dũng cảm đứng lên lên án những "con sói" Hollywood chuyên săn mồi và bóc lột các tài năng nữ trẻ tuổi.