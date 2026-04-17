100 năm Trường Mù Sài Gòn: Nơi thắp sáng ước mơ cho hàng ngàn học sinh khiếm thị

Lê Công Sơn
17/04/2026 19:49 GMT+7

Tròn 100 năm hình thành, Trường Mù Sài Gòn – nay là Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu – đã trở thành mái nhà chung của hàng ngàn học sinh khiếm thị, nơi các em học chữ, học sống và vượt lên giới hạn của bản thân.

Sáng 17.4 tại TP.HCM, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm hình thành Trường Mù Sài Gòn (1926 - 2026) và 50 năm mang tên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (1976 - 2026).

Sự kiện không chỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn là dịp để nhìn lại hành trình một thế kỷ đầy nhân văn, nơi hàng ngàn học sinh khiếm thị vượt lên số phận, được chắp cánh ước mơ và vươn tới tương lai.

Niềm vui tại lễ kỷ niệm 100 năm hình thành Trường Mù Sài Gòn (1926 - 2026) và 50 năm mang tên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (1976 - 2026)

Vinh danh những tấm gương tiêu biểu của trường tại lễ kỷ niệm

Ký ức và cả những giấc mơ chưa bao giờ tắt

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, cô Nguyễn Thị Thanh Huệ - Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại kỷ niệm cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo góp phần tạo nên một hệ thống giáo dục đặc biệt mang đậm tính nhân văn, bền vững và không ngừng đổi mới ở Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

"Từ năm 1926, khi ngôi trường đầu tiên dành cho người khiếm thị được hình thành, có lẽ ít ai có thể hình dung rằng nơi đây sẽ trở thành một mái nhà lớn - nơi ánh sáng của tri thức được thắp lên không phải bằng đôi mắt, mà bằng nghị lực và niềm tin. Những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, nhưng chính từ những điều giản dị ấy đã nhen nhóm một hành trình nhân văn bền bỉ. Một trăm năm - đó không chỉ là con số của thời gian, mà là chiều sâu của biết bao lớp người đã đi qua, để lại dấu chân, ký ức và cả những giấc mơ chưa bao giờ tắt", Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM (trái) trao Cờ truyền thống cho Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ ghi nhận những đóng góp của nhà trường

Tặng học bổng cho các học sinh vượt khó, hiếu học

Dịp này, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu được trao cờ truyền thống từ ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục; bằng khen tập thể do bà Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng Bộ GD - ĐT, Chủ tịch Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam trao tặng, cho thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật.

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu cũng nhận kỷ niệm chương vinh danh 20 cựu học sinh tiêu biểu, những tấm gương nghị lực đã vượt qua nghịch cảnh, khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội; kỷ niệm chương cho các nhà giáo vì những đóng góp bền bỉ trong giáo dục đặc biệt học bổng dành cho học sinh, nhằm tiếp thêm động lực trên con đường các em vào đời lập thân, lập nghiệp.

