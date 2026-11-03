1.000 ngày đầu đời: Ăn dặm thế nào để trẻ đủ chất, phát triển chiều cao tối ưu?

Ăn dặm đúng thời điểm, đừng chỉ quan tâm trẻ ăn được bao nhiêu

Từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc tròn 2 tuổi, trẻ trải qua giai đoạn phát triển đặc biệt quan trọng, thường được gọi là 1.000 ngày đầu đời. Đây được xem là "cửa sổ cơ hội" để xây dựng nền tảng sức khỏe, thể chất và trí tuệ cho trẻ trong tương lai.

Trong 2 năm đầu đời, trẻ có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ cả về thể chất lẫn trí não. Chiều cao có thể tăng gần gấp đôi so với lúc chào đời, đạt khoảng 86 - 88 cm; cân nặng tăng khoảng 4 lần, trong khi não bộ phát triển nhanh chóng, đạt khoảng 80% kích thước não của người trưởng thành.

Trong giai đoạn này, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ liên tục thay đổi. Nếu 6 tháng đầu đời, sữa mẹ hoặc sữa công thức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chính của trẻ thì từ khoảng 6 tháng tuổi, trẻ cần được bổ sung thực phẩm phù hợp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

BS.CKI Phan Thị Hiền Thu - Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Phương Nam - tiếp nhận và tư vấn cho nhiều gia đình cho trẻ sắp bước vào giai đoạn ăn dặm

Tuy nhiên, ăn dặm không đơn thuần là thêm một bữa cháo hay bột vào thực đơn hằng ngày. Đây còn là hành trình trẻ khám phá những hương vị đầu tiên ngoài sữa, tập làm quen với kết cấu thức ăn, học cách nhai, nuốt và phối hợp các kỹ năng vận động khi ăn. Những trải nghiệm này góp phần hình thành thói quen ăn uống về sau.



Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ nên bắt đầu ăn dặm khi tròn 6 tháng tuổi, đồng thời tiếp tục được bú mẹ hoặc sử dụng sữa phù hợp với lứa tuổi.

Cho trẻ ăn dặm quá sớm, khi chưa sẵn sàng về mặt phát triển, có thể gây khó khăn trong việc tiếp nhận thức ăn. Ngược lại, trì hoãn ăn dặm kéo dài có thể khiến trẻ không được bổ sung kịp thời những dưỡng chất cần thiết.

Bên cạnh độ tuổi, cha mẹ cần quan sát những dấu hiệu cho thấy trẻ đã sẵn sàng, chẳng hạn như giữ đầu và cổ vững, có thể ngồi với sự hỗ trợ, quan tâm đến thức ăn, há miệng khi được đưa thức ăn đến gần và có khả năng nuốt thay vì liên tục đẩy thức ăn ra ngoài bằng lưỡi.

Đặc biệt, trong thời gian đầu, sữa vẫn giữ vai trò dinh dưỡng quan trọng, còn các bữa ăn dặm giúp bổ sung dưỡng chất và tạo cơ hội cho trẻ từng bước thích nghi với thực phẩm mới.

Mỗi đứa trẻ cần một hành trình ăn dặm phù hợp

Một trong những băn khoăn thường gặp của phụ huynh là nên lựa chọn thực phẩm nào, phối hợp các nhóm chất ra sao và điều chỉnh lượng ăn như thế nào để phù hợp với sự phát triển của con.

Thực tế, không phải trẻ nào cũng có nhu cầu và khả năng tiếp nhận thức ăn giống nhau. Cùng một độ tuổi, mỗi bé có thể khác biệt về thể trạng, tốc độ tăng trưởng, khả năng nhai nuốt và mức độ hứng thú với bữa ăn.

Vì vậy, việc áp dụng máy móc một thực đơn hay khẩu phần ăn cho tất cả trẻ có thể không phù hợp. Điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối các nhóm dưỡng chất và điều chỉnh kết cấu thức ăn theo khả năng phát triển của từng bé.

Theo BS.CKI Phan Thị Hiền Thu, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Phương Nam, chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cần được nhìn nhận toàn diện, không chỉ tập trung vào trẻ mà còn quan tâm đến sức khỏe, dinh dưỡng của người mẹ trong thai kỳ và giai đoạn sau sinh.

Đặc biệt, khi trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm, nhiều gia đình dù đã tìm hiểu kiến thức vẫn gặp khó khăn khi áp dụng vào thực tế: Làm sao cân đối các nhóm thực phẩm? Khẩu phần hiện tại đã đáp ứng nhu cầu của bé chưa? Nên điều chỉnh cách chế biến, độ thô và lượng ăn như thế nào? Đây cũng là lý do việc đánh giá dinh dưỡng theo thể trạng từng trẻ có ý nghĩa quan trọng.

Tại Phòng khám Dinh dưỡng Nhi, Bệnh viện Phương Nam, trẻ được đánh giá các chỉ số phát triển, khảo sát khẩu phần ăn và tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Từ kết quả đánh giá, bác sĩ hướng dẫn phụ huynh xây dựng thực đơn, phối hợp các nhóm thực phẩm, lựa chọn cách chế biến phù hợp nhằm bảo đảm giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ trẻ làm quen với việc ăn dặm.

Bên cạnh tư vấn ăn dặm, phòng khám còn tiếp nhận đánh giá và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ chậm tăng cân, biếng ăn, thừa cân, béo phì; tầm soát vi chất dinh dưỡng khi có chỉ định và theo dõi dinh dưỡng dài hạn theo nhu cầu.

Ăn dặm không phải cuộc đua xem trẻ ăn được bao nhiêu hay tăng cân nhanh đến mức nào. Điều quan trọng hơn là trẻ được cung cấp dinh dưỡng phù hợp, phát triển theo thể trạng và từng bước hình thành mối quan hệ tích cực với thức ăn. Sự đồng hành đúng cách của cha mẹ và chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp hành trình này trở nên nhẹ nhàng, khoa học hơn.